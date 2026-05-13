Expectativas por el proyecto de GNL en Cutral Co y Plaza Huincul

El desarrollo del proyecto de GNL y la posibilidad que Cutral Co y Plaza Huincul se integren así a Vaca Muerta con las tres áreas en las cercanías genera un interés en las autoridades locales. Desde ambos municipios se sostiene que es imperiosa la preparación y capacitación para garantizar una efectiva inclusión a la hora de ocupar puestos laborales.

En Cutral Co, el intendente Ramón Rioseco sostuvo que el plan de desarrollo de GNL que impulsa el gobierno provincial y con la incorporación de las tres áreas Meseta Buena Esperanza, Aguada Villanueva y Las Tacanas, cercanas a la ciudad, genera «muchas expectativas de trabajo para el futuro».

En este contexto, el jefe comunal, habló de la tranquilidad que ofrece la zona en materia de «previsibilidad social». Luego, consideró imperiosa la necesidad de prepararse para las oportunidades que se pueden abrir de cara a la generación de puestos laborales. «A los jóvenes hay que decirles que el futuro de Neuquén es promisorio, pero hay que prepararse», sostuvo.

A nivel nacional, Rioseco no advierte que pudiera variar la posición del país porque «no está en discusión Vaca Muerta. Ninguno de los presidentes (que han pasado) han cambiado la política energética. Eso es bueno para nosotros y para Argentina», agregó.

Ante el escenario que se avecina, el cutralquense especificó que el futuro «realmente es extraordinario si es que lo podemos aprovechar los neuquinos, el trabajo para los técnicos, ingenieros neuquinos, pero para eso hay que prepararse». De lo contrario, ocurrirá que las personas de otros lugares vendrán a ocupar esos puestos laborales.

«Hay que defender a las empresas locales, a los trabajadores y también hay que exigirles que estudien, que trabajen, sean competitivos y responsables», dijo. El intentende expresó que las empresas locales deben ser eficientes, competitivas y deben ir renovándose porque existe un nivel de alta competencia en el mercado.

En este sentido, refirió que es necesario que salgan de la zona de confort para adaptarse a los nuevos tiempos. «Hay que tener equipamiento moderno, personal capacitado, y ser muy competitivos a la hora de los números», concluyó.

El intendente Claudio Larraza ponderó el programa de formación y capacitación (Foto: archivo Gentileza)

Desde Plaza Huincul, su vecino Claudio Larraza explicó que su participación en la Offshore Technology Conference (OTC) buscó posicionar a Plaza Huincul en un escenario de oportunidades vinculadas al crecimiento de la actividad hidrocarburífera y energética de la región.

Defendió la fuerte política de capacitación y formación que impulsó desde que ingresó a la gestión municipal para que puedan ser aprovechadas las nuevas oportunidades laborales y darle respuesta a las demandas de la industria hidrocarburífera.

Para Larraza, el desafío es fortalecer el perfil competitivo de la ciudad frente a potenciales inversores. En ese camino, describió la ejecución de la infraestructura y la planificación estratégica que servirán para el desarrollo previsto hacia el 2030.