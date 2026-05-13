River iguala con Gimnasia por los cuartos de final del Torneo Apertura: formaciones y TV

Facundo Colidio y Augusto Max serán titulares en River y Gimnasia, respectivamente. (Archivo - Fotobaires)

River Plate y Gimnasia y Esgrima La Plata igualan en el Monumental por los cuartos de final del Torneo Apertura, en un encuentro que comenzó demorado por cuestiones televisivas.

La gran noticia de la previa pasó por Gonzalo Montiel, que sufrió una contractura en el isquiotibial izquierdo durante la entrada en calor y quedó descartado a último momento. En su lugar ingresó Fabricio Bustos. Además, Eduardo Coudet sorprendió con la inclusión de Santiago Lencina desde el arranque, en apenas su segundo partido como desde la llegada del Chacho.

Del otro lado aparece un Gimnasia que atraviesa un gran presente desde la llegada de Ariel Pereyra. El Lobo acumula siete triunfos consecutivos desde la asunción del entrenador y llega entonado tras eliminar a San Lorenzo.

El ganador de la serie se enfrentará a Rosario Central, que dejó en el camino a Racing tras imponerse 2-1 en tiempo suplementario en el Gigante de Arroyito. Si avanza el Millonario, la semifinal se jugará en el Monumental; si clasifica Gimnasia, el Canalla tendrá la localía.

Formaciones y TV

River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Fausto Vera, Aníbal Moreno, Santiago Lencina; Tomás Galvan; Sebastián Driussi y Facundo Colidio. DT: Eduardo Coudet.

Gimnasia: Nelson Insfrán; Alexis Steimbach, Germán Conti, Renzo Giampaoli, Pedro Silva Torrejón; Ignacio Miramón, Augusto Max, Nicolás Barros Schelotto; Ignacio Fernández; Agustín Auzmendi y Marcelo Torres. DT: Ariel Pereyra.

TV: ESPN Premium y TNT Sports Premium.