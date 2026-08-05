IPA day 2026: Cómo la cerveza artesanal transforma un evento global en negocio local

Según el último relevamiento de la Cámara de Cerveceros Artesanales de Argentina (CCAA) sobre 102 cervecerías de todo el país, los números revelan una realidad de una industria en expansión: es un sector dominado por pequeños emprendimientos y concentrado geográficamente en Buenos Aires. Según el informe, el tamaño de las operaciones refuerza este patrón.

Martín Boan, secretario de la CCAA explica al respecto: «el sector es mayoritariamente pyme chica: 7 de cada 10 cervecerías tienen una capacidad instalada de menos de 10.000 litros por mes. Solo un 3% opera en una escala que empieza a acercarse a semi-industria, es decir, más de 100.000 litros por mes». Esta fragmentación es tanto una fortaleza como una vulnerabilidad: permite flexibilidad y adaptación, pero limita economías de escala.

Entre las 102 cervecerías relevadas, los modelos de negocio varían significativamente. El 42% opera como fábrica pura, dedicada exclusivamente a la producción. El 27% combina producción con tap room (espacio de degustación y consumo). El 21% integra bares propios a la operación. El 10% restante utiliza formatos alternativos, incluyendo operaciones «fasón» (producción tercerizada) y eventos esporádicos.

Martín Boan, secretario de la CCAA.



Esta diversificación de modelos sugiere que los emprendedores buscan capturar valor en diferentes puntos de la cadena. Quienes invierten en tap room o bares propios apuestan a márgenes más altos en venta directa. Quienes operan como fábrica pura optimizan costos de operación.

Pero el dato más revelador está en la distribución: el 75% de las cervecerías no trabaja con distribuidores. Venden directamente al consumidor final. Esto significa que 3 de cada 4 cervecerías han decidido prescindir de intermediarios comerciales, asumiendo ellas mismas la responsabilidad de logística y venta. «En litros reales despachados, el mercado independiente se parece más al masivo de lo que se suele pensar», explica Rulo Bustillo, vice presidente de la CCAA. Esta observación es crítica: mientras que la cerveza artesanal se percibe como un nicho premium, los volúmenes reales muestran un mercado que sigue siendo dominado por estilos accesibles y masivos.

El informe muestra que el 74% de las cervecerías opera con 7 personas o menos, incluyendo socios. Esta cifra es reveladora del tipo de emprendimiento que caracteriza al sector: operaciones pequeñas, frecuentemente con participación directa de los dueños en la producción y venta.

Rulo Bustillo, vice presidente de la CCAA.



La antigüedad de estas operaciones refuerza el perfil de emprendimiento reciente. El 50% central de las cervecerías abrió entre 2013 y 2018. Esto significa que la mayoría de la industria tiene menos de 13 años de antigüedad. Es una industria joven, con equipos pequeños y sin experiencia acumulada de largo plazo. Solo el 19% de las cervecerías ha diversificado su portafolio hacia otras bebidas. Esta baja diversificación sugiere que la mayoría está apostando todo a la cerveza, sin colchones de ingresos alternativos.

El ranking de estilos más consumidos por los argentinos revela una preferencia clara: la Blonde/Golden/Pilsen domina ampliamente con el 90% de las cervecerías ubicándola entre sus tres estilos más vendidos. El segundo lugar lo ocupa la American IPA con el 64%, consolidándose como el estilo clásico del movimiento craft. La APA/Session IPA (versión más accesible del IPA) aparece en el 48% de las cervecerías. La Honey (estilo con dulzor suave) está presente en el 38%, reflejando preferencias locales.

El IPA Day como oportunidad de negocio



El IPA Day se celebra cada primer jueves de agosto desde 2011, cuando fue creado por Ashley Routson y Ryan Ross en Estados Unidos. En Argentina, la celebración ha encontrado una identidad propia. Según Hernán Castellani, presidente de la CCAA, «el IPA Day es uno de los eventos más importantes para las fábricas de cerveza artesanal de Argentina. El lúpulo fue y es nuestro diferencial y lo festejamos cada primer jueves de agosto».

Hernán Castellani, presidente de la CCAA.



Esta expansión refleja cómo un evento global se ha adaptado a la realidad local: no es solo una celebración del estilo IPA, sino una oportunidad para que pequeños emprendimientos generen visibilidad, lancen productos especiales y fortalezcan su relación con consumidores. Las actividades incluyen catas guiadas, lanzamientos especiales, maridajes gastronómicos, promociones de canilla y growler, y colaboraciones entre cervecerías. Para muchas de estas pequeñas operaciones, el IPA Day representa una ventana de oportunidad para diferenciarse en un mercado saturado.

Castellani agrega que «el consumidor argentino es muy lupulero», lo que sugiere que hay espacio para profundizar en estilos complejos y diferenciados. El IPA Day en Argentina es más que una celebración de un estilo de cerveza. Es un espejo de una industria en transición: fragmentada pero innovadora, pequeña pero ambiciosa, concentrada pero con presencia nacional.