Cómo sigue la causa contra Facundo Moyano tras su liberación: las pruebas clave que analiza la Justicia

La causa judicial contra Facundo Moyano, investigado por los presuntos delitos de lesiones y privación ilegítima de la libertad agravadas por el contexto de violencia de género, continúa avanzando pese a que el exdiputado recuperó la libertad luego de permanecer más de 15 horas detenido.

La investigación sigue con el análisis de las cámaras de seguridad de la zona, la recolección de testimonios y el estudio de distintas pruebas para determinar qué ocurrió durante el episodio registrado en el barrio porteño de Belgrano.

Qué ocurrió durante el episodio

El hecho se produjo durante la madrugada del martes, cuando efectivos de la Policía de la Ciudad y personal del SAME acudieron tras recibir un llamado que alertaba sobre una mujer que corría semidesnuda por las calles de Belgrano junto a un hombre.

Poco después se confirmó que se trataba de Facundo Moyano y de su pareja, Candela Arizaga. Según trascendió en un primer momento, la joven habría manifestado que había sido agredida por el exdiputado en medio de un contexto de consumo de estupefacientes.

Ante esa situación, Moyano fue detenido y Arizaga trasladada al Hospital Pirovano para recibir atención médica.

Sin embargo, más tarde, al declarar ante personal de la División Protección Familiar de la Policía de la Ciudad, la influencer aseguró que no había sido víctima de ninguna agresión.

Tras el allanamiento realizado en la vivienda de Moyano y luego de prestar declaración en la Fiscalía, el exsindicalista recuperó la libertad. Al retirarse, se limitó a decir ante los medios: «Está todo aclarado».

Las medidas que debe cumplir Moyano

Aunque fue liberado, la Justicia le impuso una serie de restricciones mientras continúa la investigación.

Entre ellas figura una prohibición de acercamiento a Candela Arizaga en un radio de 300 metros, además de la prohibición de mantener cualquier tipo de contacto con la joven.

Cómo sigue la investigación

Pese a la liberación de Moyano, el expediente continúa en trámite. La Fiscalía analizará las cámaras de seguridad del lugar, el informe médico, el resultado del allanamiento y las declaraciones de los testigos, además de profundizar la declaración de Candela Arizaga para determinar si existió alguno de los delitos que se investigan.

Un aspecto clave de la causa, según explicó el abogado Ignacio Barrios a la Agencia Noticias Argentinas, es que la presunta privación ilegítima de la libertad constituye un delito de acción pública. Esto significa que el fiscal Julián Pistone puede continuar con la investigación aunque la joven no sostenga una acusación contra el exdiputado.

En las próximas horas también se esperan los resultados de las primeras pericias, que serán determinantes para definir el rumbo de la causa.

Al mismo tiempo, resta conocer si Diego Storto, abogado de Candela Arizaga, impulsará alguna presentación formal o si realizará algún planteo en representación de la influencer durante el avance de la investigación.