El último adiós a Tahiel, el nene de 6 años que murió en Neuquén: «Pudimos disfrutar de esas despedidas con besos al aire»

El nene era buscado intensamente y fue encontrado en el predio del Epas. Foto: Emi Ortiz

El barrio Confluencia de Neuquén está de luto desde el martes que se supo el trágico final de Tahiel, un pequeño de tan solo seis años que fue encontrado sin vida a las pocas horas de haber sido denunciado como desaparecido.

El niño fue hallado en uno de los piletones de la Planta de Tratamiento de Líquidos Cloacales del EPAS, ubicada sobre la calle Tronador, a pocos metros de la vivienda desde donde se había escapado. Vecinos, amigos, la escuela a la que asistía y sobre todo, familiares lo despidieron con profundo dolor.

El último adiós a Tahiel en Neuquén

El martes por la tarde se confirmó la causa de muerte del pequeño. La Fiscalía informó que los resultados preliminares de la autopsia determinaron que murió producto de una asfixia por sumersión, es decir, por ahogamiento. Con las pericias concretadas, su cuerpo fue entregado a la familia y con ello comenzó el último adiós a Tahiel.

El velatorio para despedir al nene inició el martes a partir de las 22 y de acuerdo a lo informado, concluirá este miércoles a las 11.30. La ceremonia se está llevando a cabo en la iglesia Encuentro con Dios ubicada en calle Copahue 1640, en el barrio Confluencia.

Desde la Comisión Vecinal Confluencia Urbana escribieron un posteo para lamentar lo ocurrido y expresaron: «Acompañamos con profundo pesar a la familia y seres queridos de Tahiel en este difícil momento, elevando una oración por su eterno descanso y deseándoles fortaleza para atravesar esta irreparable pérdida».

La comunidad de la Escuela Infantil N°76 también se pronunció por lo sucedido y se solidarizaron con la familia de Tahiel quien era un «querido exalumno» de la institución. «No existen palabras suficientes para calmar tanta tristeza, pero queremos estar cerca, sosteniéndolos desde el amor puro, el respeto y la empatía más profunda. Guardamos en nuestra memoria su hermosa luz y el tiempo compartido en nuestras salas», escribieron.

Lo mismo hizo la comunidad educativa de la Escuela Especial N°22 a la que asistía actualmente el pequeño. Conmovidos por la situación, expresaron: «Su partida nos deja una huella imborrable en el corazón de cada una/o de los docentes que pudimos conocerlo, disfrutar de su alegría y de esas despedidas con besos al aire».

Los vecinos del barrio Confluencia, que acompañaron a la familia desde el inicio de la búsqueda, quedaron profundamente conmovidos por la situación. Tras el fatal desenlace, toda la comunidad expresó su dolor y brindó su apoyo a los allegados.

El minuto a minuto del caso del nene de 6 años en Neuquén

El niño identificado como Tahiel, tenía 6 años y según la información brindada por su familia, padecía autismo. El pequeño se encontraba la tarde-noche del 3 de agosto en la casa de sus abuelos, ubicada en cercanías a la planta del Epas del barrio Confluencia, cuando en un breve descuido, se escapó.

Cuando notaron su ausencia, entre las 19 y las 20.50, la familia avisó a las autoridades e inició una rápida difusión de su imagen en redes sociales.

El comisario Rubén Rodríguez, a cargo del caso, informó que a las 20.50 recibieron el primer llamado que solicitaba la intervención ante la «desaparición de un menor», en este aviso ya se indicaba que el niño podría haber ingresado a las instalaciones del EPAS ubicado sobre calle Tronador.

Efectivos policiales acudieron a la esquina de Tronador y calle Chocón donde se encontraron con un grupo de personas. Tras realizar el procedimiento correspondiente y hablar con el personal de lugar, ingresaron a la planta de tratamiento.

Para el rastrillaje se convocó a Bomberos, precisamente personal de buzos tácticos, y a la División de Búsqueda de Personas. En paralelo, también se buscó al pequeño en los alrededores del predio.

Cerca de las 22:15, personal de Bomberos localizó un cuerpo dentro de uno de los piletones con características coincidentes con las del niño buscado. Minutos después, tras la intervención del equipo de Criminalística y el médico policial, se confirmó su identidad y se constató que no presentaba signos vitales.

En las últimas horas, Diario RÍO NEGRO tuvo acceso a un video clave para la causa, ya que precisa los tiempos de la desaparición. Aunque la Policía recibió la alerta cerca de las 21, las cámaras constataron que el niño llegó a la Planta del EPAS a las 19:14. En la filmación se observa que intentó abrir la puerta de una garita y, al no lograrlo, caminó hacia la zona de piletones.

En ese trayecto, un hombre lo cruzó e intentó llamarle la atención, pero el pequeño hizo caso omiso y corrió hacia el interior.

A los pocos segundos, este trabajador regresó a la entrada y se encontró con quien sería la madre del niño. Según el registro fílmico, a las 19.15 la mujer ingresó al predio, pero en solo un minuto le perdieron el rastro. Se presume que el nene continuó corriendo y se adentró en la zona de los piletas.