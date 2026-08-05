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Servicio a la comunidad: CALF programó dos cortes de luz para este jueves 6 de agosto

Las interrupciones serán para realizar trabajos en el servicio eléctrico. Mirá el detalle de las horas y zonas alcanzadas.

Redacción

Por Redacción

CALF realizará cortes programados de energía este domingo.

CALF realizará cortes programados de energía este domingo.

La Cooperativa de Agua, Luz y Fuerza de Neuquén (CALF) anunció dos cortes programados de energía eléctrica que afectará a sectores de la capital provincial este jueves 6 de agosto.

Desde la entidad solicitaron a los usuarios tomar los recaudos necesarios de manera anticipada para evitar inconvenientes durante los trabajos.

Cortes de luz programados en Neuquén: zona y horario afectado el 6 de agosto

CALF indicó que el corte programado para este jueves será de la siguiente forma:

HorarioZonaMotivo
8:30 a 13:30Barrio Alta Barda, Copol, 14 de OctubreModernización y adecuación de infraestructura para fortalecer la red de distribución y mejorar la confiabilidad del servicio.
De 14.30 a 18.30Barrio Fonavi: Tiras 1-3-5-7-8Tendido y remodelación de instalaciones de Baja Tensión Subterráneas


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La Cooperativa de Agua, Luz y Fuerza de Neuquén (CALF) anunció dos cortes programados de energía eléctrica que afectará a sectores de la capital provincial este jueves 6 de agosto.

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