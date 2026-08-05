Servicio a la comunidad: CALF programó dos cortes de luz para este jueves 6 de agosto
Las interrupciones serán para realizar trabajos en el servicio eléctrico. Mirá el detalle de las horas y zonas alcanzadas.
La Cooperativa de Agua, Luz y Fuerza de Neuquén (CALF) anunció dos cortes programados de energía eléctrica que afectará a sectores de la capital provincial este jueves 6 de agosto.
Desde la entidad solicitaron a los usuarios tomar los recaudos necesarios de manera anticipada para evitar inconvenientes durante los trabajos.
Cortes de luz programados en Neuquén: zona y horario afectado el 6 de agosto
CALF indicó que el corte programado para este jueves será de la siguiente forma:
|Horario
|Zona
|Motivo
|8:30 a 13:30
|Barrio Alta Barda, Copol, 14 de Octubre
|Modernización y adecuación de infraestructura para fortalecer la red de distribución y mejorar la confiabilidad del servicio.
|De 14.30 a 18.30
|Barrio Fonavi: Tiras 1-3-5-7-8
|Tendido y remodelación de instalaciones de Baja Tensión Subterráneas
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