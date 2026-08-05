Qué dijo Eva Bargiela sobre el escándalo que involucra a su exesposo, Facundo Moyano

La detención y posterior liberación de Facundo Moyano por el confuso episodio ocurrido junto a su pareja, Candela Arizaga, volvió a poner bajo la lupa la vida personal del exdiputado. En ese contexto, todas las miradas se dirigieron hacia Eva Bargiela, quien fue su esposa durante casi dos años y decidió romper el silencio.

Moyano fue demorado durante la madrugada del martes tras un procedimiento policial en el barrio porteño de Belgrano y luego quedó imputado por presuntas lesiones leves y privación ilegítima de la libertad en un contexto de violencia de género. Sin embargo, recuperó la libertad ese mismo día luego de prestar declaración en la Unidad de Flagrancia Norte (UFLA), mientras la investigación continúa.

La reacción de Eva Bargiela

Consultada por la prensa sobre la situación judicial de su exesposo, Eva Bargiela prefirió mantenerse al margen de la polémica y dejó en claro que no tiene intención de involucrarse en el tema.

«Mirá, respondo porque están trabajando, pero no tiene nada que ver conmigo y no tengo nada para decir«, expresó ante los cronistas.

Cuando le preguntaron si la noticia la había sorprendido, volvió a marcar distancia: «No importa si me sorprende o no, no tengo nada para decir del tema porque no tiene nada que ver conmigo«.

Frente a la insistencia de los periodistas, la modelo fue contundente: «No me interesa hablar del tema«.

Antes de retirarse, incluso pidió disculpas por no responder más preguntas: «Te juro que me da vergüenza cortarles el rostro, pero no tengo nada que decir«.

La historia de amor entre Eva Bargiela y Facundo Moyano

La relación entre Eva Bargiela y Facundo Moyano fue una de las más comentadas de la política y el espectáculo en los últimos años.

Comenzaron su romance en 2016, atravesaron varias separaciones y reconciliaciones y, tras retomar la relación en 2019, decidieron casarse en octubre de 2021.

Durante ese tiempo, el vínculo estuvo rodeado de rumores de crisis e incluso de supuestas infidelidades que involucraron al dirigente con distintas figuras del ambiente artístico.

La historia llegó a su fin en 2023, cuando el propio Moyano confirmó públicamente la separación y el inicio del trámite de divorcio durante una entrevista televisiva, mientras Bargiela participaba del programa Bailando.

La causa contra Facundo Moyano sigue en investigación

Mientras tanto, la causa judicial contra el exdiputado continúa en trámite.

La Justicia analiza las cámaras de seguridad, los testimonios y las pericias realizadas tras el episodio ocurrido con Candela Arizaga, quien, luego de declarar ante la Policía de la Ciudad, sostuvo que Moyano no la había agredido y afirmó que lo sucedido se produjo en un contexto de consumo de estupefacientes.

A pesar de esa declaración, la investigación sigue adelante para determinar si existió la comisión de alguno de los delitos por los que el exfuncionario fue imputado.