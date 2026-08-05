La Iglesia católica argentina celebró la visita del papa León XIV y apura la logística para su llegada: «Nos va a interpelar»

La confirmación oficial de la Santa Sede desató una ola de entusiasmo en la conducción de la Iglesia católica en Argentina. Tras el anuncio del Vaticano sobre la gira apostólica que traerá al papa León XIV entre el 8 y el 11 de noviembre, los principales referentes de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) salieron a marcar la cancha: la llegada del Sumo Pontífice se leerá en clave pastoral y espiritual, pero también como un momento de fuerte impacto social e institucional para el país.

Monseñor Marcelo Colombo, presidente de la CEA y arzobispo de Mendoza, remarcó la significación del viaje en declaraciones radiales brindadas a Radio Mitre, recordando que transcurrieron 39 años desde la última visita de un Papa (Juan Pablo II en 1987) y que el propio papa Francisco no llegó a regresar al país durante su pontificado.

«Lo primero que hay que entender es que se trata de un pastor que trae un mensaje profundamente espiritual y a la vez totalmente comprometido con la realidad», afirmó el titular del episcopado al medio radial.

Puertas adentro: reuniones clave con el Gobierno y probables recorridas

La maquinaria organizativa ya está en marcha. Monseñor Jorge García Cuerva, arzobispo de Buenos Aires, confirmó que las autoridades eclesiásticas ya se encuentran conformando equipos de trabajo que operarán en forma directa con el Poder Ejecutivo Nacional y las administraciones locales.

El obispo porteño dejó entrever algunos detalles de la agenda en evaluación y lanzó una advertencia sobre el significado del viaje:

Sedes confirmadas por el Vaticano: la comitiva papal se concentrará en Buenos Aires, Luján y Córdoba .

la comitiva papal se concentrará en . Gestos de impacto social: se evalúa la posibilidad de que el Papa visite la cárcel de Devoto u «otro lugar de dolor». Asimismo, se analizó la opción de realizar un encuentro masivo en el estadio de River Plate.

se evalúa la posibilidad de que el Papa visite la u «otro lugar de dolor». Asimismo, se analizó la opción de realizar un encuentro masivo en el estadio de River Plate. Cero comparaciones: García Cuerva aclaró un punto clave para evitar disputas políticas o lecturas cruzadas: «Es el sucesor de Pedro, no de Francisco».

García Cuerva aclaró un punto clave para evitar disputas políticas o lecturas cruzadas: «Es el sucesor de Pedro, no de Francisco». El desafío para los argentinos: «Nos va a interpelar a todos como pueblo argentino. Nos va a cuestionar y después de su partida tendremos que ver qué hacemos», enfatizó el arzobispo porteño.

El cronograma de la gira por Sudamérica

La Santa Sede detalló la hoja de ruta que el Pontífice completará a lo largo de 11 días en la región:

Uruguay (6 al 8 de noviembre): Escalas en Montevideo, Paysandú y Florida.

Escalas en Montevideo, Paysandú y Florida. Argentina (8 al 11 de noviembre): Actividades centrales en Buenos Aires, Luján y la provincia de Córdoba.

Actividades centrales en Buenos Aires, Luján y la provincia de Córdoba. Perú (11 al 17 de noviembre): Cierre del recorrido con visitas a Lima, Chiclayo, Cuzco y Pucallpa.

En un comunicado conjunto firmado por la Mesa Ejecutiva de la CEA (Colombo, Rossi, Fernández y Pizarro), los obispos convocaron a todas las comunidades a movilizarse: «Serán pocos días y pocos lugares físicos, pero estamos seguros de que encontrará la hospitalidad de todos: es la patria entera la que se abre a este encuentro».