Rescataron y liberaron un lobo marino en Las Grutas: apareció entre los médanos y volvió al mar

Un lobo marino salió de su hábitat en Las Grutas y tuvo que ser rescatado. Foto: gentileza.

Un ejemplar de lobo marino de un pelo fue rescatado y devuelto a su hábitat natural este lunes en Las Grutas, en el marco de un operativo realizado por la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático y la Subsecretaría de Fauna Silvestre de Río Negro. Durante la misma jornada, además, los equipos rescataron un macá plateado que permanece en rehabilitación a la espera de poder regresar a la naturaleza.

El lobo marino fue encontrado en la zona de médanos

El operativo se llevó a cabo luego de que una hembra subadulta de lobo marino de un pelo (Otaria flavescens) fuera detectada fuera de su entorno natural, en la zona de médanos ubicada entre la quinta y la sexta bajada de Las Grutas.

La intervención estuvo a cargo del equipo técnico de la Subsecretaría de Fauna Silvestre, encabezado por el guardafauna Sebastián Ortega. Tras realizar una evaluación sanitaria y comprobar que el ejemplar se encontraba en buen estado de salud, el animal fue trasladado bajo protocolos de manejo seguro y liberado en un sector costero apropiado para que pudiera retomar su comportamiento natural.

Desde el organismo destacaron que la rápida actuación permitió evitar situaciones de riesgo tanto para el lobo marino como para vecinos, turistas y mascotas que transitaban por el lugar.

También rescataron un macá plateado

En el mismo operativo, el personal especializado rescató un ejemplar de macá plateado, una especie característica de la Patagonia.

El personal especializado rescató un ejemplar de macá plateado. Foto: gentileza.

El ave fue trasladada para ser evaluada por especialistas y actualmente permanece en un centro de rehabilitación, donde recibe los cuidados necesarios hasta que se encuentre en condiciones de ser liberada nuevamente en su ambiente natural.

El rol del lobo marino en la costa rionegrina

El lobo marino de un pelo (Otaria flavescens) es una especie habitual del litoral atlántico rionegrino y cumple un papel clave en el equilibrio del ecosistema marino.

La provincia cuenta con cuatro colonias reproductivas distribuidas a lo largo de la costa, mientras que el Golfo San Matías y sectores como Punta Villarino forman parte de las áreas que estos animales utilizan para descansar, alimentarse y desarrollarse.

Qué hacer si se encuentra fauna silvestre

Desde el Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo recordaron que, ante la presencia de animales silvestres, es fundamental no acercarse, mantener una distancia prudente, no alimentarlos ni intentar moverlos.

Además, recomendaron dar aviso inmediato a las autoridades competentes para que intervengan los equipos especializados, ya que una actuación responsable contribuye tanto a la protección de la fauna como a la conservación de los ecosistemas que integran el patrimonio natural de Río Negro.