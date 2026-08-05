Cierre total de Pino Hachado por nieve y hielo: cómo están las rutas de la cordillera y los otros pasos a Chile hoy, 5 de agosto
Vialidad actualizó el estado de los caminos cordilleranos y detalló cuál es la situación en los cruces fronterizos más transitados como Pino Hachado y Cardenal Samoré. Revisá el parte de este miércoles 5 de agosto.
Una vez más la cordillera de Neuquén y Río Negro está bajo doble alerta. La región recibirá otro temporal de nieve y lluvias intensas que podrían complicar el tránsito normal de las rutas, pero también la apertura de los pasos a Chile.
Cierre de Pino Hachado
Vialidad emitió un parte oficial a las 8.10 en el que informó el cierre temporal de Pino Hachado. Detalló que el paso se encontrará intransitable durante toda la jornada debido a la acumulación de hielo y nieve en la calzada, además de la presencia de viento fuerte.
El estado de rutas cordilleranas
Según el último reporte oficial, las rutas cordilleranas se ven afectadas por la inestabilidad climática, por lo que es obligatoria la portación de cadenas para todos los vehículos.
Vialidad solicitó evitar la circulación salvo en casos de necesidad y urgencia. A continuación, el estado de las vías más transitadas de la región:
|Ruta / Jurisdicción
|Tramo Principal / Enfoque
|Estado
|Condiciones Principales
|Requisito / Recomendación
|Ruta Nacional 40
|San Martín de los Andes – Catritre – Villa La Angostura (Siete Lagos)
|🟡 Habilitada con extrema precaución
|Calzada mojada por precipitaciones aisladas e inestabilidad en zonas altas. Monitoreo constante en km 2.095 por riesgo de desprendimiento de piedras. Planchones de hielo en sectores sombríos.
|Portación obligatoria de cadenas. Prohibido circular de noche.
|Ruta Nacional 40
|Resto del corredor (El Bolsón – Bariloche / Zapala – Chos Malal)
|🟡 Habilitada con precaución
|Asfalto húmedo, heladas matinales severas que reducen la adherencia y bancos de niebla en valles. Equipos saladores operando en zonas precordilleranas.
|Portación obligatoria de cadenas. Evitar maniobras bruscas.
|Ruta Nacional 237
|Arroyito – Piedra del Águila – Collón Curá – Empalme RN 40
|🟡 Habilitada con precaución
|Densos bancos de niebla en sectores bajos. Riego salino sobre la calzada por formación de placas de hielo negro, principalmente en la Bajada de Collón Curá y puentes.
|Portación obligatoria de cadenas. Precaución por fauna silvestre y desprendimientos.
|Ruta Nacional 231
|Empalme RN 40 – Paso Cardenal Samoré
|🟡 Habilitada con extrema precaución
|Transitable en horario del paso internacional. Aguanieve en cotas altas, sectores congelados e intervención continua con barrenieves y saladores.
|Portación obligatoria de cadenas metálicas.
|Ruta Nacional 242
|Las Lajas – Paso Pino Hachado
|🟡 Habilitada con extrema precaución
|Viento fuerte en alta montaña y formación de placas de hielo en la traza. Equipos pesados trabajando constantemente en el riego de sal y despeje.
|Portación obligatoria de cadenas. Tránsito sujeto a ventanas de visibilidad.
|Ruta Nacional 23
|Línea Sur (Dina Huapi – Jacobacci – Los Menucos)
|🟡 Habilitada con precaución
|Acumulación de hielo y nieve en sectores de sombra. Desvíos de obra con serrucho, pozos y barro entre Jacobacci y el empalme con RN 40.
|Portación obligatoria de cadenas. Prohibido el tránsito nocturno.
|Ruta Provincial 6 (Nqn / RN)
|El Bolsón – Ñorquinco (RN) / El Huecú – Paso Pichachén (Nqn)
|🟡 Transitable con precaución / Cierre en Pichachén
|En Río Negro: ripio poceado, pesado por barro y escarcha congelada. En Neuquén: tramo hacia Paso Pichachén inhabilitado por veda invernal.
|Portación obligatoria de cadenas.
|Ruta Provincial 7 (Neuquén)
|Añelo – San Patricio del Chañar – Rincón de los Sauces
|🟡 Transitable con precaución
|Flujo constante de transporte pesado. Calzada húmeda, desvíos por obras de repavimentación y baches en el tramo Emp. RP 8 – Añelo.
|Portación de cadenas. Prohibido transitar de noche.
|Ruta Provincial 5 (Neuquén)
|Rincón de los Sauces – Empalme RP 7 (Punta de Agua)
|🟡 Transitable con precaución
|Calzada mojada con acumulación de barro en banquinas y heladas duras matinales. Precaución por acumulación de agua y sedimentos en badenes.
|Extremar precaución en vehículos livianos.
|Ruta Provincial 13 (Neuquén)
|Zapala – Primeros Pinos – Litrán – Paso Icalma
|🟡 Transitable con precaución
|Ripio poceado y barro pesado. Nieve e hielo sobre la traza en el tramo comprendido entre Primeros Pinos y el empalme con RP 23 (Litrán).
|Portación obligatoria de cadenas. Prohibido el tránsito nocturno.
|Ruta Provincial 23 (Neuquén)
|Junín de los Andes – Rahue – Aluminé – Litrán
|🟡 Transitable con precaución
|Tramo de ripio poceado con barro. Placas de hielo en la Cuesta de Rahue y sectores sombríos. Desvíos por obras de pavimentación.
|Portación obligatoria de cadenas. Precaución por animales sueltos.
|Ruta Provincial 63 (Neuquén)
|Empalme RN 40 – Paso Córdoba – Confluencia
|🟡 Transitable con extrema precaución
|Calzada de ripio deteriorada, poceada, con huellas pesadas de barro y escarcha congelada por las bajas temperaturas.
|Portación obligatoria de cadenas. No transitar de noche.
Cómo están los pasos a Chile
Acá tenés el reporte del estado del resto de los pasos fronterizos de Neuquén y Río Negro con Chile para este miércoles 5 de agosto de 2026:
|Paso Fronterizo
|Ruta / Ubicación
|Estado
|Horario de Invierno
|Condiciones Principales
|Requisito Obligatorio
|Cardenal Samoré
|RN 231 (Villa La Angostura, Neuquén / Río Negro)
|HABILITADO con extrema precaución para autos y colectivos. Tránsito suspendido para camiones (nuevo reporte a las 12)
|09:00 a 19:00 hs
|Calzada con acumulación de nieve. Hielo en sectores. Baja adherencia. Pronóstico de nevadas para la tarde/noche.
|Portación obligatoria de cadenas físicas. Mantenga distancia de frenado y evitar maniobras de sobrepaso.
|Mamuil Malal
|RP 60 (Junín de los Andes, Neuquén)
|HABILITADO con precaución
|08:00 a 18:00 hs
|Tramo de ripio pesado por barro y formación de hielo matinal por bajas temperaturas en cotas elevadas.
|Portación obligatoria de cadenas. Prohibido el tránsito nocturno.
|Icalma
|RP 13 (Villa Pehuenia, Neuquén)
|HABILITADO con precaución
|Egreso: 08:00 a 17:00 hs
Ingreso: 08:00 a 18:00 hs
|Calzada de ripio poceada con sectores pesados de barro y nieve/hielo hacia el acceso por Batea Mahuida.
|Portación obligatoria de cadenas. Habilitado para vehículos menores y 4×4.
|Hua Hum
|RP 48 (San Martín de los Andes, Neuquén)
|HABILITADO con precaución
|08:00 a 20:00 hs
|Camino de ripio deteriorado con barro y pozos. Requiere reserva previa confirmada en la barcaza para cruzar el Lago Pirihueico.
|Portación obligatoria de cadenas. Se recomienda vehículo 4×4.
|Pichachén
|RP 6 (El Cholar, Neuquén)
|INHABILITADO
|Cerrado
|Cierre estacional por la temporada invernal.
|No transitar.
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