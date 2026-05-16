Cuánto tiempo hay que hacer plancha abdominal para fortalecer el core, glúteos y hombros.

La plancha abdominal es uno de los ejercicios más elegidos para trabajar el core, fortalecer glúteos y mejorar la estabilidad de hombros y espalda. Sin embargo, especialistas en entrenamiento físico advierten que no todo depende de aguantar “el mayor tiempo posible”, sino de mantener una técnica correcta durante el tiempo adecuado.

Aunque muchas personas creen que una plancha efectiva debe durar varios minutos, entrenadores y preparadores físicos coinciden en que sesiones más cortas, pero bien ejecutadas, pueden generar mejores resultados y evitar lesiones.

Cuántos segundos se recomienda mantener la plancha

Para la mayoría de las personas, el rango ideal suele ubicarse entre 20 y 60 segundos por serie, dependiendo del nivel de entrenamiento.

Principiantes: entre 20 y 30 segundos

Nivel intermedio: entre 30 y 45 segundos

Avanzados: hasta 60 segundos con buena técnica

A partir de ese tiempo, el cuerpo suele empezar a compensar con malas posturas, especialmente en la zona lumbar y los hombros, lo que reduce la efectividad del ejercicio.

Muchos especialistas sostienen que hacer varias series cortas y controladas resulta más beneficioso que sostener una plancha muy larga perdiendo alineación corporal.

Qué músculos trabaja la plancha abdominal

La plancha es un ejercicio isométrico, es decir, se mantiene una posición fija mientras distintos grupos muscululares permanecen en tensión.

Entre las zonas que más trabaja aparecen:

Abdomen profundo y core

Glúteos

Hombros

Espalda baja

Brazos y pecho

Además, mejora la estabilidad corporal, el equilibrio y la postura.

La técnica correcta es más importante que el tiempo

Para que la plancha realmente fortalezca el cuerpo, es fundamental cuidar la postura:

Mantener la espalda recta

Evitar hundir la cadera

Activar abdomen y glúteos

Alinear hombros, cadera y tobillos

Mantener el cuello relajado y mirando hacia abajo

Si aparece dolor lumbar o se pierde la alineación, lo recomendable es cortar el ejercicio y descansar.

Por qué no siempre conviene aguantar más tiempo

Los entrenadores remarcan que sostener una plancha durante varios minutos no necesariamente implica un mejor entrenamiento. En muchos casos, el exceso de tiempo provoca fatiga muscular y compensaciones posturales que aumentan el riesgo de molestias o lesiones.

Por eso, actualmente se priorizan rutinas más eficientes, con series breves, buena técnica y descansos adecuados, antes que desafíos extremos de resistencia.