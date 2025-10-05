La receta de rollitos de atún que se hace en 10 minutos y no lleva harina ni horno
Una opción saludable, proteica y muy práctica para quienes buscan comer rico sin complicarse en la cocina.
Lista de Ingredientes
zanahoria: 2
huevos: 2
cebolla: 1
sal y condimentos: al gusto
atún: 250 gr
choclo: 1 lata
queso crema: 2 cucharadas
palta: 1/2
rucula: al gusto
cilantro: al gusto
Si estás buscando una cena liviana, saludable y lista en pocos minutos, esta receta es ideal. Los rollitos rellenos de atún son una alternativa sin harina ni horno, perfectos para quienes buscan una comida completa, llena de sabor y con ingredientes naturales.
Una buena forma de saber si tu plato es equilibrado es mirar los colores de los alimentos: cuantos más tonos naturales hay, mayor será la variedad de nutrientes. En este caso, las zanahorias, el choclo, la rúcula y la palta no solo aportan color, sino también fibra, vitaminas y minerales.
Paso a paso: cómo hacer rollos de atún
- Preparar la masa: lavar y pelar las zanahorias, luego rallarlas finamente. En un recipiente, mezclarlas con los huevos y condimentar con sal, pimienta y orégano. Integrar bien hasta formar una mezcla homogénea.
- Cocinar la base: aceitar una plancha o sartén antiadherente y calentar a fuego bajo. Distribuir la mezcla formando una capa de aproximadamente un centímetro. Cocinar hasta que se dore por debajo y luego dar vuelta con una espátula para cocinar del otro lado.
- Preparar el relleno: en otro bol, mezclar el queso crema con el atún, el choclo, la palta y el cilantro. Condimentar a gusto.
- Armar los rollitos: cubrir la base de zanahoria con la mezcla de atún y colocar las hojas de rúcula encima. Enrollar con cuidado y cortar en porciones antes de servir.
Una receta fácil y adaptable
Estos rollitos son una base perfecta para improvisar según lo que tengas en casa. El atún puede reemplazarse por pollo desmenuzado, jamón cocido o incluso una versión vegetariana con legumbres. El queso crema, por su parte, puede sustituirse por ricota o mozzarella light.
Sin necesidad de horno y con pocos pasos, esta preparación es una gran opción para una cena rápida, nutritiva y libre de harinas, ideal para los días en que querés comer bien sin pasar horas en la cocina.
