SUSCRIBITE
30 min cronometro
Yo Como

La receta de rollitos de atún que se hace en 10 minutos y no lleva harina ni horno

Una opción saludable, proteica y muy práctica para quienes buscan comer rico sin complicarse en la cocina.

Redacción

Por Redacción

img-recetas
30 min cronometro
Yo Como

La receta de rollitos de atún que se hace en 10 minutos y no lleva harina ni horno

Una opción saludable, proteica y muy práctica para quienes buscan comer rico sin complicarse en la cocina.

Redacción

Por Redacción

Lista de Ingredientes

zanahoria: 2

huevos: 2

cebolla: 1

sal y condimentos: al gusto

atún: 250 gr

choclo: 1 lata

queso crema: 2 cucharadas

palta: 1/2

rucula: al gusto

cilantro: al gusto

Si estás buscando una cena liviana, saludable y lista en pocos minutos, esta receta es ideal. Los rollitos rellenos de atún son una alternativa sin harina ni horno, perfectos para quienes buscan una comida completa, llena de sabor y con ingredientes naturales.

Una buena forma de saber si tu plato es equilibrado es mirar los colores de los alimentos: cuantos más tonos naturales hay, mayor será la variedad de nutrientes. En este caso, las zanahorias, el choclo, la rúcula y la palta no solo aportan color, sino también fibra, vitaminas y minerales.

Paso a paso: cómo hacer rollos de atún

  • Preparar la masa: lavar y pelar las zanahorias, luego rallarlas finamente. En un recipiente, mezclarlas con los huevos y condimentar con sal, pimienta y orégano. Integrar bien hasta formar una mezcla homogénea.
  • Cocinar la base: aceitar una plancha o sartén antiadherente y calentar a fuego bajo. Distribuir la mezcla formando una capa de aproximadamente un centímetro. Cocinar hasta que se dore por debajo y luego dar vuelta con una espátula para cocinar del otro lado.
  • Preparar el relleno: en otro bol, mezclar el queso crema con el atún, el choclo, la palta y el cilantro. Condimentar a gusto.
  • Armar los rollitos: cubrir la base de zanahoria con la mezcla de atún y colocar las hojas de rúcula encima. Enrollar con cuidado y cortar en porciones antes de servir.

    Una receta fácil y adaptable

      Estos rollitos son una base perfecta para improvisar según lo que tengas en casa. El atún puede reemplazarse por pollo desmenuzado, jamón cocido o incluso una versión vegetariana con legumbres. El queso crema, por su parte, puede sustituirse por ricota o mozzarella light.

      Sin necesidad de horno y con pocos pasos, esta preparación es una gran opción para una cena rápida, nutritiva y libre de harinas, ideal para los días en que querés comer bien sin pasar horas en la cocina.

      Imagen generada con IA.


      Temas

      Alimentación saludable

      Cocina

      Cómo hacer

      Gastronomia

      Recetas

      Saludable

      sin harina

      sin harinas

      Yo Como
      Certificado según norma CWA 17493
      Journalism Trust Initiative       Nuestras directrices editoriales
      <span>Certificado según norma CWA 17493 <br><strong>Journalism Trust Initiative</strong></span>

      Comentarios

      Últimas noticias