Pan nube keto en sartén: la receta sin gluten que te encantará en solo 5 minutos
Conocé el paso a paso para lograr esta preparación rápida, liviana y versátil.
Lista de Ingredientes
huevos: 2
queso crema: 2 cucharadas
polvo de hornear: 1 cucharadita
sal: 1 pizca
El pan nube se convirtió en una de las recetas más buscadas por quienes siguen dietas bajas en carbohidratos. Se destaca por su textura aireada, sin harina y sin gluten, con un sabor neutro que combina tanto con opciones dulces como saladas. La versión en sartén es aún más práctica: no necesita horno y está lista en apenas cinco minutos.
Esta preparación circula en redes sociales como una alternativa ligera y sencilla, ideal para reemplazar el pan tradicional en desayunos o meriendas.
Paso a paso: cómo hacer pan nube al sartén
- Separar claras y yemas.
- Batir las claras con el polvo de hornear hasta lograr un punto firme.
- Mezclar las yemas con el queso crema y la sal.
- Incorporar las claras con movimientos envolventes para mantener el aire.
- Colocar porciones en una sartén apenas engrasada y cocinar a fuego bajo hasta dorar de ambos lados.
En pocos minutos se obtiene un pan liviano, suave y esponjoso, que podés usar como base para sándwiches o acompañar con lo que más te guste.
Una opción baja en carbohidratos y nutritiva
El pan nube es perfecto para quienes buscan reducir el consumo de harinas. Al estar elaborado con huevos y queso crema, aporta proteínas y grasas saludables con muy pocos carbohidratos.
Cada porción ronda entre 35 y 40 calorías, lo que lo convierte en una alternativa ligera, saciante y versátil. Puede disfrutarse tanto en versión dulce como salada, adaptándose a cualquier comida del día.
