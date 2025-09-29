SUSCRIBITE
Pan nube keto en sartén: la receta sin gluten que te encantará en solo 5 minutos

Conocé el paso a paso para lograr esta preparación rápida, liviana y versátil.

Lista de Ingredientes

huevos: 2

queso crema: 2 cucharadas

polvo de hornear: 1 cucharadita

sal: 1 pizca

El pan nube se convirtió en una de las recetas más buscadas por quienes siguen dietas bajas en carbohidratos. Se destaca por su textura aireada, sin harina y sin gluten, con un sabor neutro que combina tanto con opciones dulces como saladas. La versión en sartén es aún más práctica: no necesita horno y está lista en apenas cinco minutos.

Esta preparación circula en redes sociales como una alternativa ligera y sencilla, ideal para reemplazar el pan tradicional en desayunos o meriendas.

Paso a paso: cómo hacer pan nube al sartén

  • Separar claras y yemas.
  • Batir las claras con el polvo de hornear hasta lograr un punto firme.
  • Mezclar las yemas con el queso crema y la sal.
  • Incorporar las claras con movimientos envolventes para mantener el aire.
  • Colocar porciones en una sartén apenas engrasada y cocinar a fuego bajo hasta dorar de ambos lados.

En pocos minutos se obtiene un pan liviano, suave y esponjoso, que podés usar como base para sándwiches o acompañar con lo que más te guste.

Una opción baja en carbohidratos y nutritiva

El pan nube es perfecto para quienes buscan reducir el consumo de harinas. Al estar elaborado con huevos y queso crema, aporta proteínas y grasas saludables con muy pocos carbohidratos.

Cada porción ronda entre 35 y 40 calorías, lo que lo convierte en una alternativa ligera, saciante y versátil. Puede disfrutarse tanto en versión dulce como salada, adaptándose a cualquier comida del día.

Imagen generada con IA.


