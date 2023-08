Marcos Di Césare comparte su experiencia en cursos que dictará en la ciudad de Neuquén

Marcos Di Césare nació en Buenos Aires en 1982. Es cocinero, maestro pastelero y escritor. Con un espíritu de constante inquietud encuentra las formas para contagiar entusiasmo y lograr vitalidad. A través de su canal de YouTube, con decenas de miles de suscriptores, Marcos se adapta, desarrolla estrategias y encuentra herramientas para dar a conocer lo que sabe, derribar mitos e invitar a habitar las cocinas.

El 15 y 16 de agosto el chef Di Césare estará visitando la región y dictando diversos cursos. La cita es en la Escuela de Cocineros Patagónicos, Juan XXIII 1255, de la ciudad de Neuquén.

Ese libro es una consecuencia de mi enojo con lo que es la cocina hoy, con cómo tratamos a la cocina, con esas falsas recetas fáciles y rápidas que mucho prometen, pero poco nutren en conocimiento a quienes quieren aprender a cocinar”. Marcos Di Césare sobre «Antirreceta, cocina para pensar”, su primer libro.

Su objetivo es siempre que la gente cocine, que construya su camino a través de la experiencia entre aciertos y sobre todo fracasos. Despertar en las personas esa cuota de inquietud que se encuentra muchas veces en estado somnoliento, es parte de su trabajo.

“Soy infeliz y es tu culpa” así se titula la segunda propuesta literaria de Di Césare, donde plantea que, para llegar a la felicidad colectiva, primero hay que lograr la individual. “La razón que me llevó a escribir este libro es egoísta. Lo escribo para mí. Después de todo, los libros son para el que los escribe, si no, los escritores no firmarían sus obras. Mi aporte, o al menos lo que pretendo, es mostrarte otra visión de la vida, desde una mirada más compleja, más profunda, pero, sobre todo, más incómoda. La intención de este libro es que indagues dentro tuyo, que descubras quién sos”, comparte y moviliza.

El multifacético chef viene trabajando en una nueva propuesta @somosinmune, que sostiene que la verdadera revolución empieza por el plato. Junto con Florencia Sabignoso, esta dupla que ama la cocina y la nutrición, integran sus recorridos para resaltar el valor de la comida real. Su búsqueda lleva a ser conscientes de la hostilidad del entorno alimentario: góndolas repletas de ultra procesados, excesiva y confusa información y falta de ideas para elaborar comida real y sabrosa. Marcos y Florencia buscan fortalecer la salud humana a través del respeto por la biología humana que necesita una comunidad que la respalde, con alimentación real y patrones de movimiento acorde a la especie.

En la ciudad de Neuquén estará brindando una serie de cursos vinculados al universo gastronómico. Con su particular estilo, viene a plantear una nueva mirada sobre el evento alimentario actual. “El mensaje que quiero dejar es de estudio, sobre la importancia de capacitarse y sobre todo de practicar. No hay que creer todo lo que se muestra en las redes. La gastronomía depende de los nuevos profesionales y cuánto ellos deseen cambiar el escenario actual”, explica el chef.

Cronograma



15/08 a las 17.30hs “La mejor hamburguesa del mundo”

16/08 a las 10.30hs Charla con estudiantes regulares de cocina

16/08 a las 17.30hs “Clásicos de panadería con masa madre”

Más información:

Tel. 299 631 0004

@cocinerospatagonicos