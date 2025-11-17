Marisol de la Fuente, la primera argentina, elegida “Wine Communicator of the Year 2026” por la IWSC

La sommelier y comunicadora argentina Marisol de la Fuente fue reconocida por la International Wine & Spirit Competition (IWSC) como “Wine Communicator of the Year 2026”, convirtiéndose en la primera hispanohablante y la primera argentina en obtener este prestigioso galardón. El premio, considerado uno de los más relevantes del mundo del vino, distingue a los comunicadores que logran acercar el vino a nuevos públicos con autenticidad, creatividad y excelencia. A la fecha esta distinción fue entregada a referentes de Inglaterra, Australia, Escocia, EEUU, Hong Kong y Alemania, por lo que este premio marca un hito para nuestra región.

Un logro histórico



Marisol de la Fuente, con más de 25 años de experiencia en el ámbito del vino y la comunicación, ha logrado romper barreras: siendo argentina y trabajando en español, ha alcanzado un galardón que hasta ahora había sido inaccesible para comunicadores hispanohablantes. Este reconocimiento no solo es un triunfo personal, sino un triunfo para la industria del vino en Argentina, para los comunicadores del Nuevo Mundo y para todos aquellos que creen en derribar muros en el ámbito del vino.



Este año, Marisol se impuso entre destacadas figuras globales de la comunicación del vino, como Emilie Steckenborn (Hong Kong), Helen McGinn y Helena Nicklin (Reino Unido) y Natalie MacLean (Canadá), quienes completaron la lista de finalistas del premio IWSC Wine Communicator of the Year. Entre los ganadores anteriores se incluyen Madeline Puckette de Wine Folly, Jane Anson de Decanter, Tom Cannavan, pionero del periodismo enológico en UK y Jancis Robinson MW.

No es la primera vez que su nombre figura entre los referentes mundiales: ya había sido nominada en 2024 para este mismo reconocimiento, lo que confirma la consistencia y proyección internacional de su trabajo. Su vocación por la accesibilidad, su mirada puesta en las regiones emergentes y su compromiso con nuevos públicos han sido destacados por el jurado internacional al entregarle este premio.

Mi forma de comunicar el vino parte de una idea muy simple: hacerlo accesible. Mi plataforma, El vino sin vueltas, refleja eso. Hablo para quienes disfrutan del vino, pero no necesariamente son expertos. Busco simplificar lo complejo, traducir lo técnico y dejarle a cada persona algo fácil de recordar cuando elige qué vino tomar. En definitiva, comunicar el vino de manera cercana y directa». Marisol de la Fuente, sommelier y comunicadora.

La distinción de la IWSC no solo celebra el talento individual de Marisol, sino también el crecimiento y la madurez de la comunicación del vino en América Latina. Su logro abre puertas para otros comunicadores hispanohablantes y proyecta la voz argentina en el mapa internacional del vino.

La entrega del galardón se llevó a cabo en la ceremonia oficial de la IWSC Awards Celebration, este 12 de noviembre de 2025, en el Battersea Arts Centre de Londres.



Este año además, Marisol de la Fuente fue reconocida como Mejor Influencer del Vino en los IWC Wine Industry Awards Argentina 2025, un reconocimiento otorgado por la propia industria, que valora no solo el alcance, sino la calidad y la influencia de su trabajo en el sector.