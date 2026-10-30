El cumpleaños 66 de Diego Maradona: el conmovedor video de Boca para recordar al Diez

Diego Armando Maradona cumpliría 66 años este viernes 30 de octubre de 2026 y su figura vuelve a despertar emociones en la Argentina y el mundo. A casi seis años de su muerte, el recuerdo del capitán de la Selección argentina campeona del mundo en México 1986 sigue presente en los estadios, las calles y la memoria de millones de fanáticos.

Entre los homenajes que comenzaron a circular durante la jornada, Boca Juniors sorprendió con un emotivo video en el que sus hinchas simulan llamar por teléfono al cielo para hablar con Diego. La producción reúne voces de distintas generaciones que recuerdan al ídolo y le cuentan cuánto lo extrañan.

El aniversario también motivó publicaciones especiales de medios deportivos, que recuperaron anécdotas, goles inolvidables y momentos de una vida que trascendió ampliamente las canchas.

El conmovedor homenaje de Boca a Diego Maradona por su cumpleaños

Uno de los recuerdos más emotivos llegó desde Boca Juniors, el club con el que Maradona mantuvo un vínculo especial durante toda su vida.

Según informó TN, la institución publicó un video en el que simpatizantes de distintos puntos del país participan de una conversación telefónica imaginaria con el Diez.

Los mensajes están atravesados por la nostalgia, el agradecimiento y los recuerdos familiares. Algunos hinchas evocan tardes en la Bombonera, mientras que otros hablan de la emoción que todavía sienten cuando vuelven a ver imágenes de Diego.

La producción refleja cómo Maradona sigue formando parte de la identidad de Boca, incluso entre generaciones que no llegaron a verlo jugar.

El Diez llegó al club en 1981, cuando ya era una de las grandes figuras del fútbol argentino, y fue protagonista de la conquista del Torneo Metropolitano de ese año.

Después de su carrera europea, regresó a Boca en 1995 y allí disputó su último partido profesional, el 25 de octubre de 1997, frente a River Plate.

Maradona cumpliría 66 años: de Villa Fiorito a conquistar el mundo

Diego Armando Maradona nació el 30 de octubre de 1960 en Lanús, provincia de Buenos Aires, y creció en Villa Fiorito, donde comenzó a construir su vínculo con la pelota.

Su talento apareció desde muy pequeño y lo llevó a debutar en la Primera División de Argentinos Juniors el 20 de octubre de 1976, cuando tenía apenas 15 años.

Tras su paso por Boca, continuó su carrera en Barcelona y posteriormente en Napoli, donde se convirtió en uno de los mayores ídolos de la historia del club italiano.

En Italia conquistó dos títulos de la Serie A, una Copa Italia y una Copa de la UEFA, entre otros trofeos. Su figura transformó la historia deportiva del Napoli y estableció una relación única con sus hinchas.

Sin embargo, su momento más recordado llegó con la camiseta de la Selección argentina en el Mundial de México 1986.

Como capitán del equipo dirigido por Carlos Bilardo, Maradona condujo a la Argentina hacia su segunda Copa del Mundo. En los cuartos de final frente a Inglaterra convirtió dos de los goles más famosos de la historia: la Mano de Dios y el Gol del Siglo.

Los recuerdos más emotivos del Diez: su vida, sus hijas y una entrevista inolvidable

En el día de su cumpleaños también volvió a cobrar protagonismo uno de los momentos más personales de su trayectoria televisiva.

Durante La Noche del 10, el programa que condujo en 2005, Maradona protagonizó una recordada autoentrevista en la que reflexionó sobre su carrera, su familia y las dificultades que atravesó.

El ciclo, que tuvo 13 emisiones, marcó su regreso a la televisión y reunió a figuras como Lionel Messi, Pelé, Carlos Tévez y Mercedes Sosa.

En aquella conversación consigo mismo, Diego habló de sus hijas, de los momentos que no pudo disfrutar plenamente y de las consecuencias que las adicciones tuvieron en su vida.

La entrevista dejó una imagen diferente del ídolo: la de un hombre que, más allá de sus logros deportivos, también reconocía errores y expresaba arrepentimientos.

Los 66 años de Maradona y una leyenda que sigue vigente

En el aniversario de su nacimiento, TyC Sports publicó un especial con 30 historias del Diez, que recupera episodios conocidos y otros menos difundidos de su carrera.

Entre ellos aparecen su debut en Argentinos Juniors, los pases que nunca se concretaron, sus primeros pasos en el fútbol europeo y las historias detrás de algunos de sus goles más extraordinarios.

También se recuerdan sus enfrentamientos deportivos, su personalidad fuera de la cancha y los momentos que lo convirtieron en una figura reconocida internacionalmente.

Maradona murió el 25 de noviembre de 2020, a los 60 años, pero su nombre continúa presente en los homenajes de los clubes, en las canciones de los hinchas y en los recuerdos de quienes lo vieron jugar.

Este viernes, cuando habría cumplido 66 años, el fútbol argentino vuelve a celebrar al Diez. Y el homenaje de Boca resume uno de los sentimientos que siguen acompañando su memoria: el deseo de poder hablarle, aunque sea por un instante, para decirle cuánto se lo extraña.