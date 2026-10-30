Choque de trenes en España: el impacto ocurrió a casi 200 km/h, según la primera investigación

La Autoridad Independiente para la Investigación Técnica de Accidentes e Incidentes determinó que el choque de trenes en la localidad de Urda, en Toledo, España, sucedió a una velocidad de entre 160 y 200 kilómetros por hora. Este fuerte impacto provocó que el coche de cabeza del tren AVE terminara completamente empotrado en el sector trasero de la formación de Iryo.

Medios españoles informaron que, como consecuencia directa de la colisión, ambos vehículos de pasajeros terminaron volcados y desplazados fuera del terraplén de la vía principal. Las autoridades confirmaron que el accidente dejó un trágico saldo de al menos 69 muertos y decenas de heridos de diversa gravedad.

El resto de los vagones del AVE sufrió un violento descarrilamiento y quedó esparcido sobre la plataforma ferroviaria. Por su parte, la formación de Iryo también registró daños estructurales severos en la gran mayoría de sus coches tras el impacto frontal.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, solicitó que se esclarecieran las circunstancias en las que ocurrió el accidente y se determinaran sus causas.

Las primeras pericias técnicas en el lugar del choque fatal de trenes

Los investigadores lograron recuperar los registros embarcados de ambas formaciones, conocidos habitualmente como las cajas negras, para su análisis pericial. Estos dispositivos electrónicos quedaron bajo la custodia de la Guardia Civil mientras continúan las diligencias judiciales en la zona.

Paralelamente, un equipo técnico especializado se trasladó hasta el Centro de Regulación y Control de Adif en Madrid para recabar más datos. ya con la velocidad aproximada del choque entre las dos unidades, los especialistas buscarán reconstruir con precisión la cadena de fallas técnicas y decisiones operativas previas al trágico suceso.

El informe preliminar también puso el foco en la situación degradada del servicio generada a partir de una avería previa en el sistema LZB. Debido a este fallo técnico, los trenes circulaban bajo un régimen de señalización lateral que requería mayor comunicación manual. Los peritos continuarán realizando inspecciones exhaustivas sobre el material rodante y las instalaciones para determinar responsabilidades penales y administrativas.