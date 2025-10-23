SUSCRIBITE
Mayonesa de ajo casera en 5 minutos: la receta fácil que todos quieren probar

Una opción casera, rápida y versátil para acompañar carnes, vegetales y sandwiches.

Por Redacción

Lista de Ingredientes

huevo: 1

aceite neutro: 200 ml

diente de ajo grande: 1

jugo de limón o vinagre blanco: 1 cucharadita

Sal: al gusto

Si hay algo que transforma un plato simple en una delicia, es un buen aderezo. La mayonesa de ajo casera es uno de esos aliados que no pueden faltar en la cocina: cremosa, aromática y con un sabor que realza cualquier preparación. Además, hacerla en casa permite controlar la frescura de los ingredientes y ajustar el ajo a tu gusto

Preparación paso a paso

  • Preparar el ajo: Pelar y picar el ajo. Para un sabor más suave, se puede blanquear en agua hirviendo durante 30 segundos.
  • Procesar los ingredientes: En un vaso de licuadora o procesador, colocar el huevo, el ajo, el jugo de limón y una pizca de sal.
  • Incorporar el aceite: Con la licuadora encendida a baja velocidad, añadir el aceite lentamente en hilo fino hasta que la mezcla emulsione y se vuelva cremosa.
  • Ajustar el sabor: Probar y agregar más sal, jugo de limón o pimienta según el gusto.
  • Conservar: Guardar en un frasco con tapa en la heladera, donde se mantendrá fresca hasta 5 días.

Tips de expertos:

  • Para un sabor más suave, se puede usar ajo asado en lugar de crudo.
  • Una versión ligera puede lograrse reemplazando la mitad del aceite por yogur natural.

La mayonesa de ajo casera no solo es versátil y deliciosa, sino también una forma de darle un toque personal a tus comidas, garantizando frescura y sabor auténtico en cada bocado.

Imagen generada con IA.


