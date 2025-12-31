SUSCRIBITE Diario papel
1 min cronometro
Yo Como

De postre un refrescante y rico helado de menta granizada hecho en casa

¿Gusta o no gusta?, pero son muchos los fanáticos de este sabor. La receta es de @mauricioasta.

Redacción

Por Redacción

img-recetas
1 min cronometro
Yo Como

De postre un refrescante y rico helado de menta granizada hecho en casa

¿Gusta o no gusta?, pero son muchos los fanáticos de este sabor. La receta es de @mauricioasta.

Redacción

Por Redacción

Lista de Ingredientes

leche: 200 cc

menta: 10 hojas

crema: 300 cc

leche condensada: 1 lata

esencia de menta (opcional): a gusto

colorante verde: a gusto

chips de chocolate: a gusto

Preparación

Infusionar a fuego bajo la leche junto con las hojas de menta, hasta que reduzca a la mitad. Luego procesar y dejar enfriar.

Batir la crema a medio punto, agregarle la leche condensada y la infusión de menta colada. Llevar al freezer durante 4 horas. Si se desea intensificar color y sabor, se puede agregar colorante verde y esencia de menta a gusto. Llevar al freezer durante 40 minutos.

Luego, agregar los chips de chocolate y mezclar. Llevar nuevamente al freezer hasta que solidifique, aproximadamente 1 hora más.


Temas

Alimentación

Cómo hacer

Gastronomía

helados

Postres

Comentarios

Preparación

Registrate gratis

Disfrutá de nuestros contenidos y entretenimiento

Suscribite por $1500 ¿Ya estás suscripto? Ingresá ahora

Últimas noticias