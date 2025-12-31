De postre un refrescante y rico helado de menta granizada hecho en casa
¿Gusta o no gusta?, pero son muchos los fanáticos de este sabor. La receta es de @mauricioasta.
De postre un refrescante y rico helado de menta granizada hecho en casa
¿Gusta o no gusta?, pero son muchos los fanáticos de este sabor. La receta es de @mauricioasta.
Lista de Ingredientes
leche: 200 cc
menta: 10 hojas
crema: 300 cc
leche condensada: 1 lata
esencia de menta (opcional): a gusto
colorante verde: a gusto
chips de chocolate: a gusto
Preparación
Infusionar a fuego bajo la leche junto con las hojas de menta, hasta que reduzca a la mitad. Luego procesar y dejar enfriar.
Batir la crema a medio punto, agregarle la leche condensada y la infusión de menta colada. Llevar al freezer durante 4 horas. Si se desea intensificar color y sabor, se puede agregar colorante verde y esencia de menta a gusto. Llevar al freezer durante 40 minutos.
Luego, agregar los chips de chocolate y mezclar. Llevar nuevamente al freezer hasta que solidifique, aproximadamente 1 hora más.
Comentarios