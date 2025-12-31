De postre un refrescante y rico helado de menta granizada hecho en casa

Lista de Ingredientes leche: 200 cc menta: 10 hojas crema: 300 cc leche condensada: 1 lata esencia de menta (opcional): a gusto colorante verde: a gusto chips de chocolate: a gusto

Preparación

Infusionar a fuego bajo la leche junto con las hojas de menta, hasta que reduzca a la mitad. Luego procesar y dejar enfriar.

Batir la crema a medio punto, agregarle la leche condensada y la infusión de menta colada. Llevar al freezer durante 4 horas. Si se desea intensificar color y sabor, se puede agregar colorante verde y esencia de menta a gusto. Llevar al freezer durante 40 minutos.

Luego, agregar los chips de chocolate y mezclar. Llevar nuevamente al freezer hasta que solidifique, aproximadamente 1 hora más.