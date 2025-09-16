Milhojas o tarta de papa, rellena con jamón y queso ¡tremenda!
Una receta rica, suculenta y fácil de hacer. La propuesta es de @cuk_it.
Lista de Ingredientes
papas medianas: 3
queso quartirolo: 200 gr
queso halloumi: 50 gr
jamón cocido: 150 gr
aceite de oliva: 2 cdas.
sal y pimienta: a gusto
pan rallado: 1 puñado
Preparación
Rinde para molde de 22 cm. Pelar y cortar las papas en láminas finas, pude ser con cuchillo o mandolina. Colocar las papas en un bol, salpimentar a gusto y añadir aceite de oliva. Mezclar bien todo.
Disponer una fuente para horno cubierta con papel manteca y añadir un puñado de pan rallado (opcional pero ayuda a que no se adhiera la papa al papel). Colocar una base de papas, superponiendo una rodaja con otra hasta cubrir por completo.
Rallar la mitad del queso halloumi sobre la papa, luego colocar las fetas de jamón cocido y por encima queso quartirolo. Realizar otra capa de papas, cubriendo todo el relleno y por encima rallar el resto del halloumi nuevamente, hasta cubrir toda la superficie.
Hornear en horno precalentado a temperatura alta (220º C) durante unos 25 minutos. Retirar del horno, desmoldar, añadir perejil picado, cortar porciones y disfrutar.
- El jamón se puede reemplazar por salame, panceta o mortadela. Los quesos son a elección, pero hay que asegurarse de utilizar uno que aporte sabor y/o gratine bien como el halloumi y otro que funda como el quartirolo, para el relleno.
