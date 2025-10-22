Muffins de calabaza y nueces, súper húmedos y esponjosos
Ideales para pensar en un desayuno o merienda de reyes. La propuesta es de @miriambuffa.
Lista de Ingredientes
harina 0000: 190 gr
polvo de hornear: 1 cdita.
bicarbonato de sodio: 1/2 cdita.
sal: 1/2 cdita.
canela molida: 1 cdita.
nuez moscada molida: 1/2 cdita.
azúcar blanca: 130 gr
azúcar rubia: 135 gr
aceite vegetal/neutro: 125 ml
puré de calabaza horneada: 180 gr
huevos: 2
leche + 1 cda. de jugo de limón (mezclado): 60 ml
nueces pecanas u otro fruto seco en trozos: 100 gr
PARA EL GLASE DE QUESO: --
queso crema: 115 gr
manteca: 50 gr
azúcar impalpable: 150 gr
leche: 3 cdas.
Preparación
Recuerden que los muffins no se baten, solo se mezclan los ingredientes hasta unificar. Todos los ingredientes deben estar a temperatura ambiente, pueden reemplazar nueces por cualquier otra fruta seca.
Primero hay que hornear una calabaza en mitades por 40/50 minutos. Retirar del horno, dejar enfriar y extraer la pulpa, si quieren ponen el puré en un lienzo le quitan un poco el líquido.
Comenzamos a batiendo el azúcar con los huevos y agregamos el resto de los líquidos. Los secos van al final tamizados. Mezclamos solo para unificar. Llevamos la preparación a moldes de muffins, llenamos solo 3/4 partes.
Horno pre calentado a 180° C por 15/20 minutos, según cada horno. Retiramos, dejamos enfrían. Sacamos el pirotín, servimos y bañamos con el glasé que hicimos mezclando los ingredientes hasta conseguir una textura sin grumos. Si lo quieren más líquido, agregan más leche.
