Muffins de calabaza y nueces, súper húmedos y esponjosos

Lista de Ingredientes harina 0000: 190 gr polvo de hornear: 1 cdita. bicarbonato de sodio: 1/2 cdita. sal: 1/2 cdita. canela molida: 1 cdita. nuez moscada molida: 1/2 cdita. azúcar blanca: 130 gr azúcar rubia: 135 gr aceite vegetal/neutro: 125 ml puré de calabaza horneada: 180 gr huevos: 2 leche + 1 cda. de jugo de limón (mezclado): 60 ml nueces pecanas u otro fruto seco en trozos: 100 gr PARA EL GLASE DE QUESO: -- queso crema: 115 gr manteca: 50 gr azúcar impalpable: 150 gr leche: 3 cdas.

Preparación

Recuerden que los muffins no se baten, solo se mezclan los ingredientes hasta unificar. Todos los ingredientes deben estar a temperatura ambiente, pueden reemplazar nueces por cualquier otra fruta seca.

Primero hay que hornear una calabaza en mitades por 40/50 minutos. Retirar del horno, dejar enfriar y extraer la pulpa, si quieren ponen el puré en un lienzo le quitan un poco el líquido.

Comenzamos a batiendo el azúcar con los huevos y agregamos el resto de los líquidos. Los secos van al final tamizados. Mezclamos solo para unificar. Llevamos la preparación a moldes de muffins, llenamos solo 3/4 partes.

Horno pre calentado a 180° C por 15/20 minutos, según cada horno. Retiramos, dejamos enfrían. Sacamos el pirotín, servimos y bañamos con el glasé que hicimos mezclando los ingredientes hasta conseguir una textura sin grumos. Si lo quieren más líquido, agregan más leche.