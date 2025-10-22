SUSCRIBITE
Muffins de calabaza y nueces, súper húmedos y esponjosos

Ideales para pensar en un desayuno o merienda de reyes. La propuesta es de @miriambuffa.

Redacción

Por Redacción

Lista de Ingredientes

harina 0000: 190 gr

polvo de hornear: 1 cdita.

bicarbonato de sodio: 1/2 cdita.

sal: 1/2 cdita.

canela molida: 1 cdita.

nuez moscada molida: 1/2 cdita.

azúcar blanca: 130 gr

azúcar rubia: 135 gr

aceite vegetal/neutro: 125 ml

puré de calabaza horneada: 180 gr

huevos: 2

leche + 1 cda. de jugo de limón (mezclado): 60 ml

nueces pecanas u otro fruto seco en trozos: 100 gr

PARA EL GLASE DE QUESO: --

queso crema: 115 gr

manteca: 50 gr

azúcar impalpable: 150 gr

leche: 3 cdas.

Preparación

Recuerden que los muffins no se baten, solo se mezclan los ingredientes hasta unificar. Todos los ingredientes deben estar a temperatura ambiente, pueden reemplazar nueces por cualquier otra fruta seca.

Primero hay que hornear una calabaza en mitades por 40/50 minutos. Retirar del horno, dejar enfriar y extraer la pulpa, si quieren ponen el puré en un lienzo le quitan un poco el líquido.

Comenzamos a batiendo el azúcar con los huevos y agregamos el resto de los líquidos. Los secos van al final tamizados. Mezclamos solo para unificar. Llevamos la preparación a moldes de muffins, llenamos solo 3/4 partes.

Horno pre calentado a 180° C por 15/20 minutos, según cada horno. Retiramos, dejamos enfrían. Sacamos el pirotín, servimos y bañamos con el glasé que hicimos mezclando los ingredientes hasta conseguir una textura sin grumos. Si lo quieren más líquido, agregan más leche.


Temas

Alimentación

Cómo hacer

Gastronomía

muffins

Pastelería
Preparación

