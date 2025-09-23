SUSCRIBITE
Yo Como

Torta rogel hecha en casa ¡para chuparse los dedos!

Lo dulce nunca está de más, sobre todo si lo acompañamos con la infusión que más nos gusta. La propuesta es de @nataliapenchas.

Redacción

Por Redacción

Lista de Ingredientes

harina 0000: 500 gr

sal: 1 cdita.

yemas: 5

manteca: 100 gr

agua fría: 130 ml

alcohol: 10 ml

dulce de leche: 600 gr

Preparación

Empezamos derritiendo la manteca con el agua.

En un bol, colocar la harina, agregar la sal, el alcohol y las yemas. Agregar la manteca con el agua. Mezclar bien y llevar a la mesada y amasar. Si notás que está un poco dura podés agregar 2 cucharadas de agua extra. Hacer un bollo y dejar tapado a temperatura ambiente por 20 minutos. Precalentar horno a 190° C.

Cortar la masa en pedacitos de unos 60 g, debieran salir 14 a 15 pedacitos. Estirar bien fino. Cortar con un cortante o con un cuchillo para que queden iguales, pinchar con tenedor y llevar al horno por 5 minutos o hasta que doren.

Para armar necesitas 600 g de dulce de leche. Yo uso común, el repostero, capaz que cuesta esparcirlo.


Temas

Cómo hacer

Desayunos y Meriendas

Gastronomía

Pastelería

Postres
Preparación

