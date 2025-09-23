Torta rogel hecha en casa ¡para chuparse los dedos!

Lista de Ingredientes harina 0000: 500 gr sal: 1 cdita. yemas: 5 manteca: 100 gr agua fría: 130 ml alcohol: 10 ml dulce de leche: 600 gr

Preparación

Empezamos derritiendo la manteca con el agua.

En un bol, colocar la harina, agregar la sal, el alcohol y las yemas. Agregar la manteca con el agua. Mezclar bien y llevar a la mesada y amasar. Si notás que está un poco dura podés agregar 2 cucharadas de agua extra. Hacer un bollo y dejar tapado a temperatura ambiente por 20 minutos. Precalentar horno a 190° C.

Cortar la masa en pedacitos de unos 60 g, debieran salir 14 a 15 pedacitos. Estirar bien fino. Cortar con un cortante o con un cuchillo para que queden iguales, pinchar con tenedor y llevar al horno por 5 minutos o hasta que doren.

Para armar necesitas 600 g de dulce de leche. Yo uso común, el repostero, capaz que cuesta esparcirlo.