Torta rogel hecha en casa ¡para chuparse los dedos!
Lo dulce nunca está de más, sobre todo si lo acompañamos con la infusión que más nos gusta. La propuesta es de @nataliapenchas.
Lista de Ingredientes
harina 0000: 500 gr
sal: 1 cdita.
yemas: 5
manteca: 100 gr
agua fría: 130 ml
alcohol: 10 ml
dulce de leche: 600 gr
Preparación
Empezamos derritiendo la manteca con el agua.
En un bol, colocar la harina, agregar la sal, el alcohol y las yemas. Agregar la manteca con el agua. Mezclar bien y llevar a la mesada y amasar. Si notás que está un poco dura podés agregar 2 cucharadas de agua extra. Hacer un bollo y dejar tapado a temperatura ambiente por 20 minutos. Precalentar horno a 190° C.
Cortar la masa en pedacitos de unos 60 g, debieran salir 14 a 15 pedacitos. Estirar bien fino. Cortar con un cortante o con un cuchillo para que queden iguales, pinchar con tenedor y llevar al horno por 5 minutos o hasta que doren.
Para armar necesitas 600 g de dulce de leche. Yo uso común, el repostero, capaz que cuesta esparcirlo.
