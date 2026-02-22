Pasear, disfrutar, comer: el plan perfecto para el último día de la Fiesta Nacional de la Manzana 2026

Comienza la tercera y última jornada de la Fiesta Nacional de la Manzana edición 2026. Cuantas emociones, cuantas novedades y cuantas cosas para ver, comprar, degustar y disfrutar en familia o con amigos. Un verdadero paseo para, incluso, conocer a los emprendedores de Río Negro y Neuquén que trajeron productos realmente dignos de probar.





Pero de lo que vamos a hablar es de la movida gastronómica de las últimas dos noches. La clima acompañó de manera increíble: mucha gente, calorcito, sin viento y con un aire que mezclaba todo tipo de aromas que invitaban a probar los sabores, en algunos casos, bastante interesantes. Y esto tiene una vuelta más esta noche.





Haciendo un recorrido por los distintos puestos y foodtrucks, los paseantes hacen fila para comprar sandwiches, hamburguesas, pizzas de autor en horno de piedra, un cono con papas fritas, una pinta de cerveza, helados, wafles y churros. La cerveza artesanal tiene sus espacios bien marcados y los puestos con diferentes tragos, además de gaseosas, jugos, café y agua, también. Obvio que no faltan los típicos carritos con la oferta de garrapiñada, algodón de azúcar y pochoclo, porque siempre hay lugar este tipo de golosinas.





Los fuegos están al rojo vivo… La propuesta de combos o porciones individuales están a la orden del día. Tenés que probar cada uno de estos bocados hechos a la vista del consumidor. Los aromas invitan a darle un mordisco a todo sandwich de lomito, bondiola o vacío, sin dejar de lado al querido choripán con lo que quieras «adornarlo».





Entre lo llamativo de este paseo está el puesto de shawarma. Una comida que se prepara cortando finas rebanadas de carne, apiladas en forma de cono y asadas en un asador vertical. Originalmente se preparaba con carne de cordero, pero actualmente también se hace con pollo, pavo o ternera. Los fanáticos y curiosos ponen a prueba su paciencia haciendo largas filas para poder comprar un bocado de estos. Y la verdad que todo coinciden en que «vale la pena la espera».





Por eso otro montón de razones, hay que venir a la Fiesta, darse una vuelta y conocer lo que hay en el Alto Valle en cuanto a producción y emprendedores. Disfrutar de los espectáculos, comer algo rico en los espacios dispuestos con mesas, sillas y hasta «livings» improvisados en distintas áreas para mayor comodidad. Ya sabés, último día y no podés faltar.