Provincia pagará a las autoridades de mesa en las elecciones de Bariloche

Walter Cortés y Alberto Weretilneck compartieron diversos actos en Bariloche, en uno de ellos firmaron acuerdo por asistencia en la elección de noviembre. Foto: Chino Leiva

El gobierno provincial anunció este jueves que brindará asistencia a la Municipalidad de Bariloche para el desarrollo de las elecciones a Convencionales Constituyentes del 1 de noviembre, con la cuestión operativa y el financiamiento para pagar a las autoridades de mesa.

Con el cronograma electoral en marcha y la cuenta regresiva para la presentación de listas con candidatos, cuyo plazo vence el 7 de septiembre, el Gobierno decidió involucrarse de manera institucional.

La elección a Convencionales fue convocada por el Concejo Deliberante,s egún establece la propia Carta Orgánica Municipal y existe un presupuesto asignado para su desarrollo. Sin embargo, la Provincia firmó un convenio de asistencia con el Municipio por el cual “el gobierno rionegrino brindará custodia, materiales logísticos y asistencia económica para el pago de las autoridades de mesa”.

La firma del acuerdo se realizó este jueves en la Municipalidad, en un nuevo acto que compartió el gobernador Alberto Weretilneck con el intendente Walter Cortés (PUL), donde también entregaron personerías jurídicas, escrituras de viviendas del IPPV y presentaron pliegos licitatorios de obras en la ciudad, además de la apertura de sobres de la red cloacal para el barrio Riberas del Ñireco.

La Junta Electoral Municipal debe definir la convocatoria a autoridades de mesa y no está confirmado aún de cuánto será el pago, pero los recursos saldrán de la Provincia.

También la Junta Electoral dispondrá de las escuelas públicas como en cualquier elección y de la seguridad por parte de la Policía de Río Negro.

El gobernador tras firmar el convenio dijo que “coincide” con la premisa que “la Carta Orgánica debe ser modificada” y afirmó que participar desde lo institucional con el aporte en la cuestión operativa “nos gusta, nos motiva”.

En el terreno más político Weretilneck y Cortés han dado señales de avanzar hacia una alianza para la elección a Convencionales, para lo cual deben resolver su consolidación antes del 12 de agosto que vence el plazo para inscribir coaliciones en la Justicia Electoral Provincial.

El mandatario compartió anoche una cena organizada por el intendente Cortés con dirigentes barriales de 57 juntas vecinales.