«Cierre a puro gusto y cultura»: la agenda de eventos gratis para despedir las vacaciones de invierno 2026 en Neuquén

Neuquén capital se prepara para despedir las vacaciones de invierno con una grilla de actividades pensada para disfrutar al aire libre, en familia y sin gastar un solo peso. Este sábado 25 de julio de 2026, la Municipalidad de Neuquén desplegará dos grandes polos de encuentro: una jornada gastronómica a orillas del río en la Península Hiroki y un festival de cultura urbana y teatro infantil en el Centro Cultural Oeste.

Salón de Pastelería en Península Hiroki: café, chocolates y paseo costero

Para los amantes de la buena mesa, el área natural protegida de la Península Hiroki se transformará en una auténtica feria dulce. La cita será de 12:00 a 17:00 con entrada libre y gratuita.

El evento combinará el ecosistema del río con opciones gastronómicas, puestos de café de especialidad, alternativas veganas, propuestas sin gluten y food trucks.

Cronograma de shows y actividades en Hiroki:

14:00 hs: Espectáculo de circo con Marito Diabolista («Pintó Circo»).

Espectáculo de circo con Marito Diabolista («Pintó Circo»). 16:00 hs: Show de magia familiar a cargo de Joaquín Di Magic.

Show de magia familiar a cargo de Joaquín Di Magic. Durante toda la tarde: Espacio artístico para infancias y guiados turísticos gratuitos para recorrer la península.

Títeres, rap y talleres urbanos en el Centro Cultural Oeste

En paralelo, la actividad se trasladará al Centro Cultural Oeste (ubicado en Dr. Ramón y Racedo), donde las propuestas comenzarán a las 12:00 y se extenderán hasta las 18:00.

Infantil y familia (De 12:00 a 15:00):

“Timoteo va a la plaza”: obra de títeres con un simpático monito que resuelve divertidas situaciones mediante juegos y canciones.

obra de títeres con un simpático monito que resuelve divertidas situaciones mediante juegos y canciones. “Los Swing Sentidos”: propuesta musical y teatral basada en el universo de canciones de María Elena Walsh.

Juventud y Cultura Urbana (De 15:00 a 18:00):