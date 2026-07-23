«Cierre a puro gusto y cultura»: la agenda de eventos gratis para despedir las vacaciones de invierno 2026 en Neuquén
La capital provincial despide el receso escolar con una megapropuesta gastronómica y artística de entrada libre. Del Salón de Pastelería en la Península Hiroki al gran festival de freestyle y espectáculos infantiles en el Centro Cultural Oeste. Cronograma de actividades y horarios.
Neuquén capital se prepara para despedir las vacaciones de invierno con una grilla de actividades pensada para disfrutar al aire libre, en familia y sin gastar un solo peso. Este sábado 25 de julio de 2026, la Municipalidad de Neuquén desplegará dos grandes polos de encuentro: una jornada gastronómica a orillas del río en la Península Hiroki y un festival de cultura urbana y teatro infantil en el Centro Cultural Oeste.
Salón de Pastelería en Península Hiroki: café, chocolates y paseo costero
Para los amantes de la buena mesa, el área natural protegida de la Península Hiroki se transformará en una auténtica feria dulce. La cita será de 12:00 a 17:00 con entrada libre y gratuita.
El evento combinará el ecosistema del río con opciones gastronómicas, puestos de café de especialidad, alternativas veganas, propuestas sin gluten y food trucks.
Cronograma de shows y actividades en Hiroki:
- 14:00 hs: Espectáculo de circo con Marito Diabolista («Pintó Circo»).
- 16:00 hs: Show de magia familiar a cargo de Joaquín Di Magic.
- Durante toda la tarde: Espacio artístico para infancias y guiados turísticos gratuitos para recorrer la península.
Títeres, rap y talleres urbanos en el Centro Cultural Oeste
En paralelo, la actividad se trasladará al Centro Cultural Oeste (ubicado en Dr. Ramón y Racedo), donde las propuestas comenzarán a las 12:00 y se extenderán hasta las 18:00.
Infantil y familia (De 12:00 a 15:00):
- “Timoteo va a la plaza”: obra de títeres con un simpático monito que resuelve divertidas situaciones mediante juegos y canciones.
- “Los Swing Sentidos”: propuesta musical y teatral basada en el universo de canciones de María Elena Walsh.
Juventud y Cultura Urbana (De 15:00 a 18:00):
- Sur en Verso – Patagonia Freestyle: Batallas de rap e improvisación con jóvenes talentos de la región y shows en vivo de referentes del género.
- Talleres en simultáneo: Espacios gratuitos de fanzines, graffiti, arte urbano, serigrafía, iniciación musical al hip hop y customización de ropa.
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