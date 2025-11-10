Pasta casera sin huevo y con 2 ingredientes
Una idea simple y muy económica para un platazo. La sugerencia es de @matycocinaok.
Pasta casera sin huevo y con 2 ingredientes
Una idea simple y muy económica para un platazo. La sugerencia es de @matycocinaok.
Lista de Ingredientes
harina 0000: 300 gr
puré de tomate: 180 cc
sal: a gusto
SALSA: --
cebolla: 1/2 unidad
vino blanco: 30 cc
crema de leche: 150 cc
queso roquefort: 50 gr
sal y pimienta: a gusto
Preparación
Esta receta es tan simple que solo hay que mezclar la harina, con la pizca de sal y el tomate. Unir bien la masa hasta que quede homogénea. Envolvemos en film y dejamos descansar unos 10 minutos.
Una vez que la masa descansó, la ponemos en la mesada con un poco de harina en la base, dividimos en dos y comenzamos a estirar con palote o máquina. Una vez lista la estirada, podemos cortar a cuchillo o pasar por máquina también. Reservamos.
Mientras tanto hacemos una salsa muy básica. Cortamos la cebolla y rehogamos con un poquito de aceite. Agregamos el vino y la crema de leche, revolvemos e incorporamos un trocito de queso roquefort. Cocinamos unos minutitos, agregamos sal y pimienta.
Hervimos en agua con sal los tallarines 1 minuto y medio aproximadamente. Luego los pasamos a la salsa y cocinamos 1 minuto más. Servimos y a disfrutar.
Comentarios