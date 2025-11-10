Pasta casera sin huevo y con 2 ingredientes

Lista de Ingredientes harina 0000: 300 gr puré de tomate: 180 cc sal: a gusto SALSA: -- cebolla: 1/2 unidad vino blanco: 30 cc crema de leche: 150 cc queso roquefort: 50 gr sal y pimienta: a gusto

Preparación

Esta receta es tan simple que solo hay que mezclar la harina, con la pizca de sal y el tomate. Unir bien la masa hasta que quede homogénea. Envolvemos en film y dejamos descansar unos 10 minutos.

Una vez que la masa descansó, la ponemos en la mesada con un poco de harina en la base, dividimos en dos y comenzamos a estirar con palote o máquina. Una vez lista la estirada, podemos cortar a cuchillo o pasar por máquina también. Reservamos.

Mientras tanto hacemos una salsa muy básica. Cortamos la cebolla y rehogamos con un poquito de aceite. Agregamos el vino y la crema de leche, revolvemos e incorporamos un trocito de queso roquefort. Cocinamos unos minutitos, agregamos sal y pimienta.

Hervimos en agua con sal los tallarines 1 minuto y medio aproximadamente. Luego los pasamos a la salsa y cocinamos 1 minuto más. Servimos y a disfrutar.