SUSCRIBITE
3 min cronometro
Yo Como

Pasta casera sin huevo y con 2 ingredientes

Una idea simple y muy económica para un platazo. La sugerencia es de @matycocinaok.

Redacción

Por Redacción

img-recetas
3 min cronometro
Yo Como

Pasta casera sin huevo y con 2 ingredientes

Una idea simple y muy económica para un platazo. La sugerencia es de @matycocinaok.

Redacción

Por Redacción

Lista de Ingredientes

harina 0000: 300 gr

puré de tomate: 180 cc

sal: a gusto

SALSA: --

cebolla: 1/2 unidad

vino blanco: 30 cc

crema de leche: 150 cc

queso roquefort: 50 gr

sal y pimienta: a gusto

Preparación

Esta receta es tan simple que solo hay que mezclar la harina, con la pizca de sal y el tomate. Unir bien la masa hasta que quede homogénea. Envolvemos en film y dejamos descansar unos 10 minutos.

Una vez que la masa descansó, la ponemos en la mesada con un poco de harina en la base, dividimos en dos y comenzamos a estirar con palote o máquina. Una vez lista la estirada, podemos cortar a cuchillo o pasar por máquina también. Reservamos.

Mientras tanto hacemos una salsa muy básica. Cortamos la cebolla y rehogamos con un poquito de aceite. Agregamos el vino y la crema de leche, revolvemos e incorporamos un trocito de queso roquefort. Cocinamos unos minutitos, agregamos sal y pimienta.

Hervimos en agua con sal los tallarines 1 minuto y medio aproximadamente. Luego los pasamos a la salsa y cocinamos 1 minuto más. Servimos y a disfrutar.


Temas

Alimentación

Cómo hacer

Gastronomía

pastas

Receta fácil

Comentarios

Preparación

Registrate gratis

Disfrutá de nuestros contenidos y entretenimiento

Suscribite por $1500 ¿Ya estás suscripto? Ingresá ahora

Últimas noticias