Picada Mundial (3): «mortadela, indispensable», sugiere el chef Antimi, de Traful para un “finger food” futbolero

“Traje para picar algo, antes”.

Cuántas veces solemos escuchar esto en un encuentro en familia o entre amigos, muchas veces no se pauta solo se ejecuta como un abre bocas que solo tiene un objetivo compartir, comenta Emanuel Antimi, hoy chef ejecutivo de Alto Traful Hotel.

Antimi cocinando en la última edición del Festival del Chef Patagónico, en Pehuenia

“Compartir, esa es la idea. Y para compartir nada mejor que una picada, el menú justo para este propósito. Allí, en la tabla la diversidad de sabores que son los verdadero sprotagonistas, aunque otras tantas veces es elegido un sabor único pero extravagante”, agrega.

Hoy se lo puede denominar “finger food” porque a mi entender corresponde a un bocado y tomado con los dedos, acota.

Mortadela, indispensable en una picada.

Si tengo que armar una picada para mí no puede faltar, dice Antimi:

• Un buen salame casero

• Un buen queso de masa semiblanda

• Unas deliciosas aceitunas

• Un exquisito escabeche

• Una buena mortadela

“Por supuesto todo acompañado de un refrescante vermouth”, enfatiza.

Pan hecho en casa, obvio, dice Antimi. Si es de campo, mejor.

“No hay límites al momento de pensar en una picada, todo suma inclusive lo que quedo de ayer vale, lo importante es compartir, máxime si un partido de este Mundial 2026”, afirma el reconocido chef de nuestra Patagonia.