Picada Mundial: el chef Cristian Alfaro sale a la cancha con una versión bien neuquina

«Todo sea por la selección, pasión que nos une y llevamos cada argentino en nuestro ADN. En estas fecha que se acerca el gran campeonato mundial de fútbol, y que mejor que acompañar cada partidos de la selección y prepararse una buena picada, picada regional».

Quien así de entusiasmado está es el chef neuquino Cristian Alfaro.

Cristian Alfaro, chef neuquino.



«A mi me gustan los piñones (tenemos que aprovechar ahora que estamos en su temporada), unas horitas antes de la picada ponerlos a hervir, comerlos salados o podemos hacer una garrapiñadas con un toque de merken qué queda espectacular».

Una buena idea, agrega, sería amasar 500g de harina y hacernos unas mini tortas fritas: «las rellenamos con algún fiambre ahumado que tengamos o encontremos en la zona (con ciervo quedan exquisitas) o escabeche de trucha».

Tortas fritas hechas por Cristian Alfaro, casi listas para disfrutarlas.





«Otra que se me ocurre para un encuentro con amigos en la previa de un partido y que sea distinto a lo habitual es una buena mousse de hongos de pino, untados con una tostaditas de pan de ñaco, tre men do… Y para coronar un buen pinot de Neuquén y estaríamos con la jugada completada y a festejar».



Obviamente no puede faltar un quesito bruma o las clásicas papitas y aceitunas para los más ansiosos.

Piñones recién hervidos, listos para comerlos.

Pasando en limpio, entonces, dice Cistian:



1- Piñones hervidos con sal y pimienta e pelando mientras estamos atentos al partido.

2- Garrapiñadas de piñones con merken: azúcar, agua, piñones pelados, merken, revolvemos hasta que cristalice y comemos.

3- Mousse de hongos: hidratamos hongos de pino, queso crema, procesamos, agregamos crema, mezclamos y servimos, acompañamos con el pan de ñaco. A la receta de pan de cada casa agregar 1/2 taza de ñaco y mezclar, cocinar, rebanar y tostar, untamos la mousse de hongos y chapooo.

4-para las tortas fritas si las podés hacer media hora antes y hacer unos mini sanguchitos con los ahumados o escabeche, viste que siempre que viajamos nos traemos un frasquito de esos productos, es el momento que salgan a la cancha para rellenar esa mini tortafritas.



«Ya es hora, se siente la ansiedad, es hora de relajar, preparamos la mesa ratona, descorchemos el pinot y ¡¡¡salud!!!», se despide Cristian.