Postres a otro nivel: chocolate y café helados

Los días lindos y con suba de temperatura invitan a consumir algo bien fresco. La propuesta es de @matias_alejandroal.

Postres a otro nivel: chocolate y café helados

Los días lindos y con suba de temperatura invitan a consumir algo bien fresco. La propuesta es de @matias_alejandroal.

Lista de Ingredientes

CHOCOLATE: --

agua: 400 ml

cacao amargo: 40 gr

azúcar rubia: 60 gr

canela: 1 ramita

cáscara de naranja: 1 unidad

leche: 150 ml

CAFÉ: --

café instantáneo: 18 gr

agua: 500 ml

azúcar rubia: 50 gr

leche: 120 ml

helado de vainilla: c/n

crema chantilly: c/n

Preparación

Para el chocolate:
En una olla poner el agua junto con el cacao, azúcar, canela y la cáscara de naranja. Cocinar a fuego medio hasta disolver el cacao y el azúcar. Añadir la leche y dejar enfriar.

En una copa alta poner el chocolate frío y helado de vainilla. Cubrir con crema chantilly y espolvorear con cacao.

Para el café:
Poner en una jarra azúcar rubia y el café instantáneo de buena calidad. Añadir el agua caliente hasta disolver ambos ingredientes. Agregar la leche y dejar enfriar.

En una copa alta poner el café y helado de vainilla. Termina con crema chantilly y alguna decoración que te agrade.


