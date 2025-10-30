Postres a otro nivel: chocolate y café helados
Los días lindos y con suba de temperatura invitan a consumir algo bien fresco. La propuesta es de @matias_alejandroal.
Lista de Ingredientes
CHOCOLATE: --
agua: 400 ml
cacao amargo: 40 gr
azúcar rubia: 60 gr
canela: 1 ramita
cáscara de naranja: 1 unidad
leche: 150 ml
CAFÉ: --
café instantáneo: 18 gr
agua: 500 ml
azúcar rubia: 50 gr
leche: 120 ml
helado de vainilla: c/n
crema chantilly: c/n
Preparación
Para el chocolate:
En una olla poner el agua junto con el cacao, azúcar, canela y la cáscara de naranja. Cocinar a fuego medio hasta disolver el cacao y el azúcar. Añadir la leche y dejar enfriar.
En una copa alta poner el chocolate frío y helado de vainilla. Cubrir con crema chantilly y espolvorear con cacao.
Para el café:
Poner en una jarra azúcar rubia y el café instantáneo de buena calidad. Añadir el agua caliente hasta disolver ambos ingredientes. Agregar la leche y dejar enfriar.
En una copa alta poner el café y helado de vainilla. Termina con crema chantilly y alguna decoración que te agrade.
Comentarios