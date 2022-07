Probá estas hamburguesas de arroz yamaní

Ingredientes:

– 2 tazas de arroz yamaní cocido

– 1 zanahoria hervida

– ½ morrón rojo salteado

– condimentos: sal, pimentón dulce, comino

– 3 cdas de harina de arroz integral

– 2 cdas de semillas de lino

Preparación

Primero cocinar el arroz yamaní. Dejar enfriar. Después cortar en rodajas la zanahoria y hervirla. Dejar enfriar. Por último en una sartén, saltear el morrón con un poquito de aceite. Dejar enfriar.

En un bol poner el arroz yamaní ya cocido, la zanahoria hervida, el morrón salteado, los condimentos a gusto y procesar. Sumar la harina de arroz, las semillas de lino y mezclar hasta formar una preparación que no se pegue tanto a los dedos (tiene que quedar moldeable para poder armar la hamburguesa y que no se rompa todo).

Hacer la forma de las hamburguesas y colocar en una placa con rocío vegetal. Llevar a horno 180° C por 10 minutos aproximadamente de cada lado o hasta dorar.

Tips:

– Si no tenés arroz yamaní podés reemplazar por arroz integral.

– La zanahoria puede reemplazarse por calabaza.

– Si no te copa el morrón se puede usar cebolla salteada con un poco de aceite.

– La harina se puede reemplazar por cualquier otra: integral, de garbanzo, de avena, maicena, etc.

– Las semillas de lino se pueden obviar o usar otro tipo; chía, girasol, sésamo o mix.

– Si querés que te queden más crocantes una vez que hacer la forma se puede pasar por huevo y rebozar.

Importante que todos los ingredientes estén fríos, de hecho si no estás apurado, una vez que tenés lista la preparación llevar a la heladera por 30 minutos y ahí armar las hamburguesas (para que no se rompan al hacerlas).