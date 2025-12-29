Que cocinar esta semana: menú día por día del 29 de diciembre de 2025 al 2 de enero de 2026 por la chef «Majo» Marini

Última semana con muchas emociones a flor de piel. Los últimos minutos de un año vertiginoso en muchos sentidos. Últimos días para cerrar proyectos y comenzar a planificar lo nuevo para el 2026. Este menú de Fin de Año y comienzo del nuevo lo preparó especialmente la chef y pastelera María José Marini, de Viedma. A tomar nota, ponerlo en práctica y muy buen comienzo de año para todos nuestros lectores.

Majo Marini participó en una masterclass en el último Festival Yo Como que se hizo en Roca.



Listado de ingredientes

1 peceto

2 latas de atún

5 anchoas

1 docena huevos

100 gr alcaparras

arroz de grano largo y fino

7 tomates marplatenses

harina 0000

perejil o cilantro

1 cebolla

1 zanahoria

mayonesa

mostaza

100 gr jamón cocido

100 gr queso tybo

100 gr bondiola

1 lechuga repollada

1 rama de apio

LUNES: Huevos de color rellenos



Ingredientes:

– 6 huevos

– 2 remolachas

– 50 gr mayonesa

– 30 gr mostaza

– 10 gr romero

– 10 gr perejil



Preparación

Colocar los huevos en una cacerola con agua fría, cuando el agua rompe hervor, contar exactamente 9 minutos y retirar. Llevar los huevos a un bol con agua helada para cortar la cocción y facilitar el pelado. Una vez pelados, cortarlos al medio, separar cuidadosamente con una cuchara la yema de la clara.

Hervimos 2 remolachas, reservamos el agua. Sumergimos las claras en el agua de remolachas, que aportaran color y ramitas de romero que sumaran sabor. Pisar las yemas y mezclarlas con mayonesa, mostaza, perejil picado fresco, sal y pimienta a gusto. Decorar con daditos de remolacha.

MARTES: Fiambre alemán



Ingredientes

Para los panqueques:

– 3 huevos

– 3 cdas. aceite

– 1 taza leche

– 1 vaso de soda

– 1 taza de harina 0000

– sal a gusto

Para el relleno:

– 100 gr jamón cocido

– 100 gr queso tybo

– 100 gr bondiola

– 2 tomates

– ½ atado de lechuga repollada

– mayonesa



Preparación

Para los panqueques vamos a batir los huevos, agregarle una cucharada de aceite y medio vaso de leche (125 cc). Agregar la taza de harina 0000 (200 gr), batir hasta que quede una crema homogénea. Incorporar la otra mitad de la taza de leche. Sumar medio vaso de soda y sal a gusto. Terminar de batir.

Calentar una sartén, con el diámetro que se elija para la torre de fiambres. Colocar una cucharada de aceite, luego de que tomo temperatura, retirarlo. Con un cucharon verter la mezcla preparada hasta que cubra la superficie de la sartén. Llevar a fuego moderado. Cuando empiezan a tomar color los bordes, despegar cuidadosamente. Esperar un minuto, dar vuelta, cocinar un minuto más y retirar de la sartén.

Para el armado vamos a colocar en un plato un panqueque, untarlo con mayonesa, colocarle fetas de queso. En las próximas capas voy a reemplazar el queso por rodajas de tomate con sal y pimienta a gusto. Próximo: jamón cocido. Luego lechuga repollada cortada finita con sal y pimienta a gusto. Por último fetas de bondiola. Así comenzamos de nuevo hasta repetir 2 veces cada capa. Podemos decorar untando con mayonesa el último panqueque y decorando los bordes con lechuga y tomate.

MIERCOLES: Tomates rellenos



Ingredientes:

– 5 tomates marplatenses

– 1 taza de arroz

– 1 caldo

– 1 lata de atún

– mayonesa

– cilantro o perejil

– sal y pimienta



Preparación

Cortar la parte superior de los tomates (que sirva a modo de “tapita”). Con una cuchara o sacabocados, ahuecar el tomate. La pulpa y la semillas reservarlas.

Hervir el arroz (se recomienda un grano largo y fino) con un caldo de verduras, o si se quiere evitar el uso del caldo, colocar verduras frescas para saborizar. Entre 20 a 25 minutos de cocción.

Una vez frío el arroz mezclar con la pulpa y semilla que retiramos de los tomates. Agregarle 5 cucharadas soperas de mayonesa (que van a actuar como aglutinante), atún, sal, pimienta y cilantro fresco picado (se puede reemplazar por perejil). Rellenar delicadamente con una cuchara los tomates ahuecados. Decorar con cilantro picado.

JUEVES: Vitel toné



Ingredientes:

– 1 peceto

– 1 lata de atún

– 5 anchoas

– 400 gr mayonesa

– 100 gr alcaparras

– 3 huevos duros

– perejil

– 1 cebolla

– 1 zanahoria

– 1 ramita de apio

– 3 hojas de laurel



Preparación

Hervir el peceto en agua con cebolla, zanahoria, apio, laurel y sal durante 90 minutos. Dejar enfriar en el propio caldo. Luego cortar en delgadas fetas.

Para la salsa, licuar o procesar el atún, las anchoas, la mayonesa, el vinagre y agua de fondo de cocción.

Colocar sobre una fuente las rodajas de peceto. Verter la salsa y las alcaparras por encima. Terminar el plato con huevo duro rallado y perejil fresco picado.

VIERNES: Tiramisú



Ingredientes

Para las vainillas:

– 3 huevos

– 240 gr azúcar

– 240 gr harina 0000

– 150 gr azúcar impalpable

Para el relleno:

– 8 huevos

– 200 gr azúcar

– 400 gr queso mascarpone o queso crema firme

– 300 gr crema de leche

Para el almíbar de café:

– 500 gr azúcar

– 500 cc agua

– 100 gr café instantáneo

– ½ taza café al coñac



Preparación

Para las vainillas hay que batir los huevos con el azúcar a punto letra. Colocar en un bol la mitad del batido y agregar, tamizanda, la mitad de la harina. Unir con movimientos suaves y envolventes. Luego agregar la otra mitad del batido de huevos. Por último, la otra mitad de la harina. Es una preparación espumosa, en la que es importante que no se pierda el aire incorporado en el batido de los huevos.

Colocar en una manga con pico redondo, y en una placa previamente en mantecada o sobre un papel manteca, realizar bastones. Espolvorear con mucha azúcar impalpable. Llevar a cocción. Horno 180° C durante 20 minutos. Dejar enfriar.

Para el relleno, separar las claras de las yemas. Batir las yemas con el azúcar hasta obtener una crema blanca. Batir las claras a punto nieve. Batir la crema de leche a medio punto. En un recipiente colocar el queso crema y agregarle las yemas batidas. Luego la crema y por último en forma envolvente las claras montadas.

Ahora toca el almíbar para que lo hay que colocar en una cacerola 500 cc de agua + 500 gr de azúcar + 100 gr de café instantáneo. Cuando rompió hervor agregar 100 cc de café al coñac. Dejarlo 1 minuto y retirar del fuego. Dejarlo enfriar

Una vez que está todo listo, para armar el postre, embeber las galletitas en el almíbar. Colocarlas en una fuente formando una capa, agregar por encima una capa de relleno. Repetir una vez más para que queden dos capas de vainillas y 2 capas de relleno. Espolvorear por encima con cacao.