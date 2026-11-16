Qué cocinar esta semana: menú día por día desde el 16 al 20 de noviembre por la cocinera Victoria Saldubehere

Otra semana más para disfrutar sin tener que pensar en ¿qué comemos hoy? porque lo tenemos todo resuelto. Por estos días quien nos propone un menú con todos los tintes es la cocinera y pastelera de San Martín de los Andes, Victoria Saldubehere. Platos sencillos con esa vueltita gourmet que a todos encanta. Sin complicaciones y con ingredientes fáciles de conseguir. Entonces, a tomar nota.

Victoria Saldubehere, pastelera y cocinera.



Listado de compras

1 kg bondiola de cerdo

4 pechugas de pollo

300 gr panceta en trozo

100 gr jamón cocido natural

1 lata de lomitos de atún al natural

9 huevos

1 paquete lentejas

500 gr muzzarella

200 gr queso mantecoso / cremoso

200 gr queso de rallar

crema de leche

1 kg batatas

1 calabaza

½ kg tomates cherry

100 gr tomates secos

2 morrones rojos

1 morrón amarillo

1 morrón verde

2 cebollas

1 cebolla morada

1 atado espinacas

1 puñado albahaca

mix de hojas verdes

1 choclo

2 limones

300 gr harina 0000

4 pepinillos en vinagre

aceite de oliva

aceite común

vinagre de manzana

mayonesa

sal

pimienta negra

LUNES: Brochette de cerdo con batatas crujientes



Ingredientes (4 personas)

– 1 kg bondiola de cerdo

– 1 morrón rojo

– 1 morrón amarillo

– 1 marrón verde

– 2 cebollas

– 300 gr de panceta en trozo

– tomates cherry

– 1 kg batatas

– aceite, sal, pimienta negra



Procedimiento

1. Cortar la bondiola, la panceta y la verdura en cubos del mismo tamaño. Colocar en palitos de brochette primero la carne, después los vegetales y repetir 2 veces terminando con carne y por último 1 tomate cherry en la punta. Se colocan en una asadera con aceite, sal y pimienta.levamos al horno 200° o parrilla.

2. Para las batatas, pelar y cortar, con mandolina, bien finitas. Freír en aceite bien caliente, escurrir y espolvorear con sal. Servir 2 brochette por persona más un puñado de batatas.

MARTES: Tarta caprese con ensalada verde



Ingredientes (4 personas):

– 300 gr harina 0000

– 1 cdita. sal

– 50 cm aceite de oliva

– agua c/n

– 500 gr muzarella

– ½ kg tomates cherry

– 1 puñado de albahaca

– ½ taza de crema de leche

– 2 huevos

– sal y pimienta

– mix de hojas verdes



Procedimiento

1. Formar una masa con la harina, sal, aceite y agua. Forrar una tartera de 26 cm de diámetro.

2. Cortar la muzzarella en cubos, mezclar con los tomates y la albahaca. Aparte mezclar la crema con los huevos, sal y pimienta. Volcar todo sobre la masa y llevar a horno 200° C hasta que dore. Servir sobre colchón de hojas verdes

MIÉRCOLES: Omelette de espinaca y queso



Ingredientes (2 personas):

– 1 atado de espinacas

– 5 huevos

– 100 gr queso de rallar

– 200 gr queso mantecoso / cremoso

– 100 gr jamón cocido natural

– sal y pimienta



Procedimiento

1. Lavar la espinaca y la cortamos en tiritas.

2. Batir los huevos con el queso de rallar, sal, pimienta y por último incorporar la espinaca. Calentar una sartén de fierro con un chorrito de aceite. Volcar la preparación de huevo y dejar 10 minutos que cocine. En el centro colocar el queso cremoso y el jamón. Doblar al medio y tapar. Cocinar a fuego lento por 10 minutos más. Servir.

JUEVES: Ensalada lentejas y atún



Ingredientes (4 personas)

– 1 paquete de lentejas

– 1 morrón rojo

– 1 cebolla morada chica

– 1 lata de lomos de atún al natural

– 100 gr tomates secos

– 1 choclo

– 4 un de pepinillos en vinagre

– vinagre de manzana

– sal y pimienta

– 50 cm de crema

– 2 cdas. crema o yogur natural



Procedimiento

1. Hervir las lentejas y luego dejar enfriar.

2. Cocinar el choclo y desgranar. Picar bien chiquito el morrón, la cebolla y los pepinillos.

3. Para el aderezo mezclar 2 cucharadas de vinagre de manzana con crema o yogur. Agregar mayonesa, sal y pimienta. Mezclar todos los ingredientes en un bol y aderezar.

VIERNES: Pollo al limón con milhojas de calabaza



Ingredientes (4 personas)

– 4 pechugas

– jugo de 2 limones

– sal y pimienta

– aceite c/n

– 1 calabaza

– 100 gr queso de rallar

– 300 cm crema

– 2 huevos



Procedimiento

1. Milhojas: cortar la calabaza sin cáscara, en rodajas finas y acomodarlas en una fuente profunda, superponiendolas.

2. Mezclar la crema con los huevos, el queso de rallar y salpimentar. Volcar esta preparación sobre las calabazas. Tapar la fuente con papel aluminio y llevar a horno hasta que estén tiernas. A último momento retirar el aluminio y dejar 5 minutos que dore.

3. Para las pechugas: calentar la sartén con aceite y dorar las pechugas de ambos lados. Cocinarlas con el jugo de limón, sal y pimienta. Servir la pechuga sobre la milhojas de calabaza.