Qué cocinar esta semana: menú día por día desde el 16 al 20 de noviembre por la cocinera Victoria Saldubehere
Almuerzo resuelto para los próximos cinco días. Mirá las sugerencias, tomá nota y contanos si las preparaste.
Otra semana más para disfrutar sin tener que pensar en ¿qué comemos hoy? porque lo tenemos todo resuelto. Por estos días quien nos propone un menú con todos los tintes es la cocinera y pastelera de San Martín de los Andes, Victoria Saldubehere. Platos sencillos con esa vueltita gourmet que a todos encanta. Sin complicaciones y con ingredientes fáciles de conseguir. Entonces, a tomar nota.
Listado de compras
- 1 kg bondiola de cerdo
- 4 pechugas de pollo
- 300 gr panceta en trozo
- 100 gr jamón cocido natural
- 1 lata de lomitos de atún al natural
- 9 huevos
- 1 paquete lentejas
- 500 gr muzzarella
- 200 gr queso mantecoso / cremoso
- 200 gr queso de rallar
- crema de leche
- 1 kg batatas
- 1 calabaza
- ½ kg tomates cherry
- 100 gr tomates secos
- 2 morrones rojos
- 1 morrón amarillo
- 1 morrón verde
- 2 cebollas
- 1 cebolla morada
- 1 atado espinacas
- 1 puñado albahaca
- mix de hojas verdes
- 1 choclo
- 2 limones
- 300 gr harina 0000
- 4 pepinillos en vinagre
- aceite de oliva
- aceite común
- vinagre de manzana
- mayonesa
- sal
- pimienta negra
LUNES: Brochette de cerdo con batatas crujientes
Ingredientes (4 personas)
– 1 kg bondiola de cerdo
– 1 morrón rojo
– 1 morrón amarillo
– 1 marrón verde
– 2 cebollas
– 300 gr de panceta en trozo
– tomates cherry
– 1 kg batatas
– aceite, sal, pimienta negra
Procedimiento
1. Cortar la bondiola, la panceta y la verdura en cubos del mismo tamaño. Colocar en palitos de brochette primero la carne, después los vegetales y repetir 2 veces terminando con carne y por último 1 tomate cherry en la punta. Se colocan en una asadera con aceite, sal y pimienta.levamos al horno 200° o parrilla.
2. Para las batatas, pelar y cortar, con mandolina, bien finitas. Freír en aceite bien caliente, escurrir y espolvorear con sal. Servir 2 brochette por persona más un puñado de batatas.
MARTES: Tarta caprese con ensalada verde
Ingredientes (4 personas):
– 300 gr harina 0000
– 1 cdita. sal
– 50 cm aceite de oliva
– agua c/n
– 500 gr muzarella
– ½ kg tomates cherry
– 1 puñado de albahaca
– ½ taza de crema de leche
– 2 huevos
– sal y pimienta
– mix de hojas verdes
Procedimiento
1. Formar una masa con la harina, sal, aceite y agua. Forrar una tartera de 26 cm de diámetro.
2. Cortar la muzzarella en cubos, mezclar con los tomates y la albahaca. Aparte mezclar la crema con los huevos, sal y pimienta. Volcar todo sobre la masa y llevar a horno 200° C hasta que dore. Servir sobre colchón de hojas verdes
MIÉRCOLES: Omelette de espinaca y queso
Ingredientes (2 personas):
– 1 atado de espinacas
– 5 huevos
– 100 gr queso de rallar
– 200 gr queso mantecoso / cremoso
– 100 gr jamón cocido natural
– sal y pimienta
Procedimiento
1. Lavar la espinaca y la cortamos en tiritas.
2. Batir los huevos con el queso de rallar, sal, pimienta y por último incorporar la espinaca. Calentar una sartén de fierro con un chorrito de aceite. Volcar la preparación de huevo y dejar 10 minutos que cocine. En el centro colocar el queso cremoso y el jamón. Doblar al medio y tapar. Cocinar a fuego lento por 10 minutos más. Servir.
JUEVES: Ensalada lentejas y atún
Ingredientes (4 personas)
– 1 paquete de lentejas
– 1 morrón rojo
– 1 cebolla morada chica
– 1 lata de lomos de atún al natural
– 100 gr tomates secos
– 1 choclo
– 4 un de pepinillos en vinagre
– vinagre de manzana
– sal y pimienta
– 50 cm de crema
– 2 cdas. crema o yogur natural
Procedimiento
1. Hervir las lentejas y luego dejar enfriar.
2. Cocinar el choclo y desgranar. Picar bien chiquito el morrón, la cebolla y los pepinillos.
3. Para el aderezo mezclar 2 cucharadas de vinagre de manzana con crema o yogur. Agregar mayonesa, sal y pimienta. Mezclar todos los ingredientes en un bol y aderezar.
VIERNES: Pollo al limón con milhojas de calabaza
Ingredientes (4 personas)
– 4 pechugas
– jugo de 2 limones
– sal y pimienta
– aceite c/n
– 1 calabaza
– 100 gr queso de rallar
– 300 cm crema
– 2 huevos
Procedimiento
1. Milhojas: cortar la calabaza sin cáscara, en rodajas finas y acomodarlas en una fuente profunda, superponiendolas.
2. Mezclar la crema con los huevos, el queso de rallar y salpimentar. Volcar esta preparación sobre las calabazas. Tapar la fuente con papel aluminio y llevar a horno hasta que estén tiernas. A último momento retirar el aluminio y dejar 5 minutos que dore.
3. Para las pechugas: calentar la sartén con aceite y dorar las pechugas de ambos lados. Cocinarlas con el jugo de limón, sal y pimienta. Servir la pechuga sobre la milhojas de calabaza.
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