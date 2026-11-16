Ganadería en la Patagonia | Cómo convertir un año lluvioso en un campo más productivo en el tiempo

El riesgo del año bueno es que la abundancia de pasto nos haga postergar decisiones. Foto: gentileza Gustavo Urcera.

Un año favorable permite ensayar cambios de pastoreo difíciles de implementar en campañas más ajustadas. La oportunidad consiste en aprovechar el excedente para recuperar las plantas preferidas y aumentar la capacidad futura del campo. El beneficio se expresará en la carga que podremos sostener y en el resultado económico de los años siguientes.

Puede sobrar pasto y faltar recuperación

La curva sigmoidea permite iniciar la cuenta económica. Después de una defoliación, una gramínea necesita reconstruir su área foliar. Con humedad y temperatura adecuadas, su crecimiento se acelera y luego se desacelera. Darle tiempo para recuperarse permite sostener su producción. El consumo reiterado del rebrote antes de esa recuperación puede reducir su vigor y su aporte de forraje. La figura 1 representa este proceso.

Representación del crecimiento y de su interrupción por consumos reiterados sin recuperación suficiente. Los dibujos ilustran cambios en el desarrollo de la planta y en la capacidad ganadera asociada. Esquema conceptual sin escala, aportado por el autor.

Las vacas que se achican en la figura 1 representan la pérdida de receptividad: la capacidad del campo para sostener hacienda. Si las plantas preferidas pierden vigor, se debilita el capital productivo, aunque se vea vegetación abundante.

La sobrecarga expresa un desbalance entre demanda animal y oferta forrajera. El sobrepastoreo se relaciona con la intensidad, frecuencia y momento del consumo de cada planta. Puede ocurrir aun con una carga global moderada, porque el ganado selecciona. La presencia continua en un cuadro o los regresos tempranos mantienen ese riesgo.

El excedente de este año abre una oportunidad para vigorizar las plantas preferidas existentes y favorecer la instalación de nuevos individuos. Son procesos complementarios, con condiciones y plazos diferentes. Buscamos recuperar las especies preferidas de mayor potencial productivo del sitio: con la misma disponibilidad de luz y lluvia, su mayor presencia permite producir más forraje aprovechable. La abundancia permite alimentar al ganado en una superficie menor, mientras el resto del campo descansa.

La oportunidad se aprovecha cambiando el pastoreo

El modelo de estados y transiciones vincula las transformaciones del pastizal con condiciones ambientales y acciones de manejo. En el Monte Oriental rionegrino, Alicia Kröpfl, Alejandro Deregibus y Gustavo Cecchi describen vías de recuperación mediante pastoreos y descansos oportunos. Estos pueden favorecer vigor, floración y dispersión de semillas. También reconocen barreras y procesos que demandan mediano o largo plazo.

La respuesta puede significar un cambio de fase dentro del mismo estado o contribuir a un cambio de estado. La figura 2 muestra una vía de recuperación del modelo regional. El mayor vigor y presencia de especies preferidas pueden elevar la receptividad. Buscamos un cambio permanente en la capacidad productiva: una mejora que persista después del año excepcional y pueda sostenerse mediante un manejo adecuado en los años siguientes. Queda como capital adquirido para los años habituales.

Adaptación parcial del modelo de Kröpfl, Deregibus y Cecchi (2015), transición 10. El estado de mayor valor pastoril se ubica arriba y a la izquierda. La recuperación puede demandar mediano o largo plazo. También puede mejorar la productividad dentro del estado actual, sin completar una transición.

La herramienta es la planificación del pastoreo. Combina el conocimiento del productor sobre su campo con la observación de la vegetación y las necesidades de la hacienda. Para un año como éste, el objetivo es mantener la mayor superficie posible del establecimiento en descanso durante la estación de crecimiento, favoreciendo la recuperación y reproducción de las plantas preferidas.

Las estrategias dependen de las características del campo. Una consiste en prolongar el pastoreo en uno o dos cuadros, aprovechando su mayor producción, mientras los restantes descansan. Otra es una rotación del pastoreo muy rápida entre cuadros, con ocupaciones breves y recuperación suficiente entre ingresos. Ambas buscan ampliar la superficie con recuperación efectiva durante el crecimiento. Su elección exige evaluar también el grado de utilización de los cuadros ocupados y evitar que los regresos interrumpan la recuperación.

El objetivo es una mejora que persista después del año excepcional y pueda sostenerse mediante un manejo adecuado en los años siguientes. Foto: gentileza Baldomero Bassi.

El manejo del pastoreo permite actuar sobre una parte del resultado, dentro de las condiciones económicas y territoriales de cada campo. El ejemplo supone organización e infraestructura suficientes para cambiar ese manejo. Capacitarse, coordinar y observar requieren trabajo; todo gasto adicional debe incluirse en los costos directos.

Más producción con la misma estructura

Consideremos el campo de cría de 5.000 hectáreas del Monte Oriental presentado en artículos anteriores. ¿Qué aportaría elevar un 30% su productividad forrajera mediante un manejo adecuado del pastoreo durante este año muy favorable? Buscamos mejorar la capacidad productiva anterior a esta campaña, en años climáticos habituales. El porcentaje es ilustrativo, no una respuesta garantizada ni una predicción del modelo ecológico.

La estimación de referencia es de 420 kilos de materia seca por hectárea y año, correspondientes a una cobertura forrajera del 30%. Planteamos alcanzar 546 kilos bajo condiciones climáticas comparables: 126 kilos adicionales. Ese incremento se atribuye, como hipótesis, a la recuperación del vigor de las plantas preferidas conseguida al modificar el patrón de pastoreo. El excedente particular de este año excepcional queda fuera de esa cuenta.

Transformar una oportunidad climática pasajera en capacidad productiva duradera genera valor. Foto: gentileza Baldomero Bassi.

Si se conserva la proporción aprovechable del forraje, la receptividad también crecería un 30%. Sobre una base de unas 300 equivalentes vaca, serían 90 equivalentes vaca adicionales de capacidad. Esa mejora debe comprobarse antes de convertirla en carga permanente.

Para valorar el forraje adicional mantenemos la misma conversión ganadera, sin agregar mejoras de preñez o destete. Sobre una producción inicial de 6 kilos de peso vivo por hectárea y año, el incremento sería de 1,8 kilos. La capacidad recuperada se capitaliza con carga animal adicional. Valoramos su aporte anual con infraestructura y organización existentes, sin inversiones asociadas al manejo.

La tabla 1 muestra solamente los incrementos. Valuamos los kilos adicionales con el precio medio y la composición de ventas del escenario inicial de referencia. Suponemos que los costos directos crecen proporcionalmente al volumen producido.

La contribución marginal adicional resulta del ingreso menos los costos directos adicionales. En el ejemplo alcanza $6.660 por hectárea y año: $33,3 millones anuales para las 5.000 hectáreas, a precios de referencia. Como los costos de estructura se mantienen constantes, la contribución marginal adicional mejora en igual monto el resultado operativo del establecimiento, antes de impuestos y financiamiento.

Recuperar vigor genera valor al producir y vender más con la estructura que el campo ya sostiene. Los precios corresponden a agosto de 2026 y deben actualizarse para cada campo.

Si la mejora persiste y se aprovecha con carga adicional, el aporte puede repetirse en los años venideros. Una vez consolidada y aprovechada la mejora, cinco años con el mismo aporte sumarían $166,5 millones a precios constantes, sin descuento financiero. Esa acumulación muestra el valor económico de transformar una oportunidad climática pasajera en capacidad productiva duradera.

El año bueno se decide antes de que termine

La evaluación debe seguir la cadena completa: vigor e instalación de plantas, producción forrajera, receptividad, carga y contribución marginal. Los chequeos sucesivos de pastizales, realizados en los mismos sitios e interpretados según las condiciones climáticas de cada campaña, permitirán verificar si aumentó la capacidad productiva de referencia y ajustar el manejo para sostenerla.

El riesgo del año bueno es que la abundancia nos haga postergar decisiones. Lo que hoy parece suficiente puede dejarnos mañana con la misma capacidad de siempre. El primer paso es identificar los cuadros donde las plantas preferidas siguen siendo consumidas reiteradamente y planificar el pastoreo para su recuperación durante el crecimiento. ¿Qué estamos dispuestos a cambiar hoy en el manejo del pastoreo para que las condiciones excepcionales de este año dejen una mayor capacidad productiva instalada en el campo, aun cuando el clima vuelva a ser el habitual?

(*) Ingeniero Agrónomo Federico Boggio.

Director HALKIS Consultores.

Email: federicoboggio@halkis.com.ar