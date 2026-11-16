Llega «Gordon» a Netflix: cuándo se estrena la serie de Rodrigo de la Serna grabada en Bariloche y qué otras películas suman esta semana

Netflix confirmó la fecha definitiva para el estreno de Gordon, la superproducción argentina protagonizada por Rodrigo de la Serna que revolucionó Bariloche durante su rodaje. El crudo thriller inspirado en hechos reales encabeza las once incorporaciones que la plataforma despliega para la semana del 14 al 20 de noviembre.

La ficción reconstruye los años más oscuros de la década del 70 en Argentina y tuvo al Centro Cívico de Bariloche como escenario central. Junto a esta apuesta de alto voltaje, el gigante del streaming equilibra su grilla con tanques familiares como Mi villano favorito 4 y un arco clave de One Piece.

El desembarco de «Gordon» y las tramas basadas en hechos reales

El lanzamiento principal ocurrirá este miércoles 18 de noviembre con la llegada de Gordon. Dirigida por Pablo Trapero y Pablo Fendrik, y basada en la investigación periodística de Marcelo Larraquy, la serie sigue la transformación de Aníbal Gordon: un delincuente común que escaló hasta integrar los grupos parapoliciales más violentos de los años 70.

El proyecto contó con un fuerte despliegue técnico y cientos de extras en Bariloche, donde se recrearon escenas de época sobre calles como Mitre, Quaglia, España, San Martín y Beruti. Además de De la Serna, el elenco reúne a Matías Recalt, Camila Peralta, Fiorella Bottaioli y Matías Mayer.

Un día después, el jueves 19 de noviembre, la plataforma redoblará la apuesta por las historias verídicas con Los altruistas. La producción retrata a un grupo de jóvenes idealistas que acceden a una fortuna repentina, pero cuyo intento por cambiar el mundo deriva en una relación tóxica y en un millonario fraude real.

Tres títulos que ya están disponibles para ver hoy

Mientras avanza la cuenta regresiva para el miércoles, quienes busquen opciones inmediatas ya cuentan con tres estrenos habilitados en el catálogo:

One Piece: Whole Cake Island (ya disponible): La tripulación de Luffy gana notoriedad mundial tras sus batallas contra Big Mom . La recompensa por su captura se dispara justo cuando los líderes globales se preparan para reunirse.



La tripulación de gana notoriedad mundial tras sus batallas contra . La recompensa por su captura se dispara justo cuando los líderes globales se preparan para reunirse. El Grinch (ya disponible): El clásico personaje verde planea robar la Navidad en Villa-Quién, aunque la empatía de una niña pondrá a prueba todo su plan.



El clásico personaje verde planea robar la Navidad en Villa-Quién, aunque la empatía de una niña pondrá a prueba todo su plan. Nine: Una vida de pasión (ya disponible): Un reconocido director de cine atraviesa una severa crisis creativa y personal mientras intenta sostener múltiples romances en simultáneo.

El salto de «Mi villano favorito 4» y suspenso a mitad de semana

Entre el martes y el jueves, Netflix apostará por el público infantil y el thriller psicológico con tres incorporaciones de peso:

Mi villano favorito 4 (martes 17 de noviembre): La rutina de Gru y los Minions se altera con la llegada de un nuevo bebé a la familia, justo cuando un viejo rival reaparece para ejecutar su venganza y los obliga a empezar de nuevo.



La rutina de y los se altera con la llegada de un nuevo bebé a la familia, justo cuando un viejo rival reaparece para ejecutar su venganza y los obliga a empezar de nuevo. Cómo proteger a una estrella (miércoles 18 de noviembre): Una guardaespaldas profesional acompaña a un actor famoso a su rancho en Montana y debe fingir un noviazgo navideño que amenaza con volverse real.



Una guardaespaldas profesional acompaña a un actor famoso a su rancho en Montana y debe fingir un noviazgo navideño que amenaza con volverse real. La isla siniestra (jueves 19 de noviembre): Un alguacil federal investiga la fuga de una paciente en un hospital psiquiátrico aislado, pero queda atrapado en una red de engaños que lo lleva a dudar de su propia cordura.

Tres lanzamientos para abrir el viernes 20

El cierre de la grilla semanal combinará acción juvenil, drama familiar y el regreso de una comedia navideña clásica: