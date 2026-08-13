La postura de Leandro Paredes ante el llamado e interés de Milan

Foto Clarín. El mediocampista jugó en la Roma de Italia antes de llegar a su segunda etapa en Boca Juniors.

Notable muestra de compromiso y pertenencia. Leandro Paredes fue contundente ante el sondeo y llamado de Milan, que en las últimas horas manifestó su intención de sumar al mediocampista argentino en sus filas.

El volante de la Selección manifestó que su intención es seguir en Boca Juniors y permanecer en el fútbol argentino, ni siquiera abriendo el juego a una posible negociación futura del Xeneize con el club italiano.

Los rumores cobraron fuerza en las últimas horas horas. De hecho el propio entorno del mediocampista estaba pendiente de una inminente oferta formal desde Milán, la cual no llegó a concretarse ante el claro y contundente mensaje del jugador.

Directivos de Milan le manifestaron directamente a Paredes que estaban dispuestos a realizarle una oferta al Xeneize por su pase para concretar el traspado en este mercado de pases europeo. El capitán recibió el llamado y agradeció el interés, pero pidió que ni siquiera se pusieran en contacto con el club ya que no tenía ninguna de abandonar la entidad de La Ribera.

Paredes regresó a Boca a mediados de 2025 proveniente de Roma y desde entonces se convirtió en el máximo referente del plantel que antiguamente dirigía Miguel Russo, posteriormente Claudio Úbeda y, en la actualidad, Rodolfo Arruabarrena.

A sus 32 años, el mediocampista demostró su vigencia en la reciente Copa del Mundo 2026 con la Selección, lo que indudablemente captó nuevamente la atención de varios gigantes del fútbol mundial.

El argentino tiene contrato con Boca hasta fines de 2028, cuyo gran objetivo hasta entonces será la obtención de la Copa Libertadores de América. Luego de haber puesto en duda su continuidad con el seleccionado, el volante parece determinado en ir en busca de grandes objetivos con el Xeneize.