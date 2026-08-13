Golpe para Racing: Maravilla Martínez recibió una dura sanción tras la roja ante Argentinos

Racing recibió una dura noticia de cara a los próximos partidos: Adrián «Maravilla» Martínez fue suspendido por tres fechas tras la expulsión que sufrió ante Argentinos Juniors, por la cuarta fecha del Torneo Clausura. El delantero se perderá tres encuentros importantes, incluido el clásico frente a Boca.

La acción que derivó en la roja ocurrió a los 21 minutos del primer tiempo. El centrodelantero impactó con un codazo a Kevin Gutiérrez y, luego de la intervención del VAR, el árbitro Pablo Dóvalo revisó la jugada en el monitor y decidió expulsarlo de manera directa.

Con esta sanción, el delantero se perderá tres partidos del Torneo Clausura: ante Banfield este viernes, frente al Xeneize el domingo 23 de agosto y contra Independiente Rivadavia el domingo 30. Los primeros dos serán en el Cilindro de Avellaneda, mientras que el último se jugará en Mendoza.

La sanción se habría agravado por reincidencia, ya que Maravilla había sido expulsado en los cuartos de final del Torneo Apertura 2026, durante la visita a Rosario Central. En aquella oportunidad, también recibió la roja por un golpe sin pelota, aunque esa vez la víctima fue Emanuel Coronel.

Con esta nueva expulsión, el delantero acumula cinco expulsiones desde su llegada a la Academia. Martínez no atravesaba su mejor momento futbolístico antes de la sanción y ahora Juan Pablo Vojvoda deberá buscarle un reemplazante para los próximos partidos. En principio, Santiago Solari aparece como la principal alternativa para acompañar a Lautaro Díaz en el ataque durante la ausencia de «Maravilla».

Cabe resaltar que, en el medio de estos tres encuentros, el delantero de 34 años podrá estar presente ante Belgrano el próximo miércoles 19 de agosto por los octavos de final de la Copa Argentina. El duelo se disputará en el estadio Único La Pedrera, ubicado en la ciudad de Villa Mercedes, provincia de San Luis.