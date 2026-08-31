Qué cocinar esta semana: menú día por día desde el 31 de agosto al 4 de septiembre por el chef Roberto Montiel

La pregunta del millón: ¿qué comemos hoy? Para nosotros no es tan complicada la tarea porque te sugerimos, siempre asesorados por nuestros chef invitados, con qué te podés lucir en la cocina. Esta semana hicimos una suerte de compilado de las recetas del chef ejecutivo Roberto Montiel, más pedida por los lectores. Entonces, tomá nota y ponés manos a la «masa» porque vale la pena probarlas, si aún no lo hiciste. Sin complicaciones, con gusto casero, pero con el toque gourmet.

Roberto Montiel, chef ejecutivo – Casa Blanca Restaurante y Eventos Del grupo Global.



Listado de compras

800 gr lomo

150 gr jamón cocido

6 huevos

500 gr espinacas

1 litro leche

100 gr muzzarella

100 gr parmesano

180 gr sémola fina

200 gr manteca

queso rallado

1 cabeza ajos

1 kg papas

4 cebollas

1 puerro

200 gr porotos alubias

1 zanahoria

½ coliflor

pasas + piñones

pasta seca caracolas

crema de leche

curry en polvo

caldo de verdura

aceite

sal + pimienta

LUNES: Ñoquis bicolor



Ingredientes (para 4 personas):

– 1 litro de leche

– 180 gr sémola fina

– 250 gr espinacas

– 2 huevos

– 100 gr parmesano rallado

– 100 gr mozzarella

– manteca

– nuez moscada

– sal



Preparación

1. Preparar las espinacas: lavar las espinacas, cocerlas en agua con sal, escurrirlas bien, picarlas finamente y reservar.

2. Cocinar la base de sémola: llevar la leche a ebullición en una olla de fondo grueso y sazonar con sal y nuez moscada. Incorporar la sémola en forma de lluvia, removiendo de inmediato para evitar grumos, y cocinar a fuego bajo durante 15 minutos.

3. Formar la primera masa: retirar del fuego, agregar el huevo, un poco de manteca y la mitad del parmesano rallado, y mezclar bien. Extender la mitad de la preparación sobre una superficie ligeramente engrasada, formando un rectángulo de unos 2 cm de espesor.

4. Preparar la segunda masa: repetir el procedimiento con el resto de la sémola, incorporando esta vez las espinacas picadas. Dejar enfriar ambas preparaciones durante 15 minutos.

5. Cortar y acomodar: cortar la masa en cuadrados de unos 4 cm de lado y distribuirlos en una fuente para horno enmantecada, ligeramente superpuestos y alternando los colores.

6. Gratinar: distribuir la mozzarella en cubos sobre los cuadraditos, espolvorear con el parmesano restante y hornear durante 15 minutos más. Para servir, acompañar con la salsa que más les guste.

MARTES: Albóndigas a la milanesa



Ingredientes (para 4 personas):

– 150 gr jamón cocido

– 2 papas hervidas

– 2 huevos

– 2 dientes de ajo

– 1 cda. queso rallado

– pan rallado

– hojas de salvia

– aceite

– sal y pimienta



Preparación

1. Preparar la papa: picar muy fino el jamón y mezclarlo con las papas hervidas. Colocar la preparación en un bol, añadir 1 huevo entero y la yema del otro, y sazonar con sal y pimienta. Agregar el queso rallado y trabajar la mezcla hasta obtener una masa homogénea y bien ligada.

2. Batir la clara: batir la clara restante con una pizca de sal hasta que quede espumosa.

3. Formar y rebozar: con la masa preparada, formar las albóndigas. Pasarlas primero por la clara batida y luego por pan rallado, cubriéndolas de manera uniforme.

4. Aromatizar el aceite y freír: calentar aceite en una sartén. Dorar los dientes de ajo junto con unas hojas de salvia para perfumar el aceite; luego retirarlos. Freír las albóndigas en ese aceite aromatizado hasta que estén doradas.

5. Escurrir y servir: a medida que estén listas, colocar las albóndigas sobre papel absorbente. Servirlas recién hechas, sobre un lecho de lechuga u otro vegetal verde.

MIÉRCOLES: Lomo de cerdo con puré de judías



Ingredientes (para 4 personas):

– 800 gr lomo en un trozo

– 200 gr porotos alubia ya remojados

– 1 puerro

– 1 zanahoria

– 1 cebolla

– 1 clavo de olor

– aceite

– 1 hoja de laurel

– sal y pimienta



Preparación

1. Macerar el lomo: la noche anterior, dejar el lomo en aceite con sal y pimienta para que tome sabor.

2. Preparar el puré de judías: colocar en una olla con agua fría todos los ingredientes, excepto el lomo, y cocinar hasta que los porotos estén tiernos. Retirar el laurel, el clavo y una parte del caldo. Luego, procesar el resto hasta obtener un puré fino y ajustar la sal si es necesario.

3. Asar y servir: colocar el lomo en una fuente para horno y cocinarlo durante 35 minutos a 180° C. Servirlo cortado en lonchas finas junto con el puré de judías.

Nota: el lomo de cerdo que presenta dos tonalidades suele ser más sabroso y tierno.

JUEVES: Caracolas al curry



Ingredientes (para 4 personas):

– 500 gr pasta seca Caracolas

– 2 cebollas

– 50 gr pasas de Corinto

– 25 gr piñones

– 1 cebolla

– 200 ml (1 vaso) crema

– 1 cdita. rasa de curry en polvo



Preparación

1. Preparar las cebollas: pelarlas, cortarlas en rodajas muy finas y cocinarlas en un poco de manteca. Mantenerlas tapadas y a fuego suave hasta que estén tiernas, pero aún firmes.

2. Hacer la crema de curry: añadir las pasas, previamente remojadas y escurridas, junto con los piñones. Saltear durante unos minutos. Incorporar la crema, espolvorear con el curry y mezclar bien. Reservar.

3. Cocinar y mezclar la pasta: hervir la pasta en abundante agua con sal hasta que esté al dente. Escurrirla ligeramente y colocarla en una fuente de servir. Agregar la crema de curry y mezclar hasta integrar bien.

Nota: antes de servir, probar la salsa de curry y ajustar la sal si fuera necesario.

VIERNES: Sopa crema de espinacas con huevo



Ingredientes (para 4 personas):

– 400 gr puré de papas

– 250 gr espinacas congeladas

– ½ coliflor

– 1 cebolla

– 50 gr manteca

– 2 yemas de huevo

– 1 litro de caldo de verduras

– tostones de pan frito



Preparación

1. Cocer las verduras: separar la coliflor en ramitos y hervirla en agua con sal durante 10 minutos. Hervir también las espinacas, escurrirlas bien y picarlas.

2. Rehogar la base: cocinar la cebolla rallada en la manteca hasta que apenas se dore. Añadir las espinacas y la coliflor, y rehogar unos minutos para integrar los sabores.

3. Preparar la crema: calentar el caldo, incorporar el puré de papas y las verduras, salpimentar y procesar hasta obtener una textura suave y homogénea.

4. Finalizar y servir: agregar las yemas sin dejar de remover y servir bien caliente con tostones de pan frito.