Receta express: panqueques con queso y hierbas
Otra forma deliciosa de hacer esta masa tan particular para canelones o para una torre. La propuesta es de @sanas.recetas.kuki.
Lista de Ingredientes
harina 0000: 150 gr
kéfir o yogur natural: 500 ml
huevos: 3
queso rallado: 80 gr
perejil o eneldo: a gusto
levadura en polvo: 1 cdita.
sal: 1 cdita.
azúcar o unas gotas de edulcorante líquido: 1 cdita.
aceite de oliva: 1 cda.
Preparación
Cortamos muy fino las hierbas frescas. Tamizamos la harina. Batimos muy bien huevos con sal y azúcar. Añadimos kéfir (o yogur natural) a los huevos y mezclamos bien.
Luego añadimos harina, levadura y batimos otra vez. Agregamos las hierbas, queso rallado y aceite de oliva. Batimos un poco y cocinamos en una sartén antiadherente, vuelta y vuelta con unas gotas de aceite de oliva.
