Receta express: panqueques con queso y hierbas

Otra forma deliciosa de hacer esta masa tan particular para canelones o para una torre. La propuesta es de @sanas.recetas.kuki.

Receta express: panqueques con queso y hierbas

Otra forma deliciosa de hacer esta masa tan particular para canelones o para una torre. La propuesta es de @sanas.recetas.kuki.

Lista de Ingredientes

harina 0000: 150 gr

kéfir o yogur natural: 500 ml

huevos: 3

queso rallado: 80 gr

perejil o eneldo: a gusto

levadura en polvo: 1 cdita.

sal: 1 cdita.

azúcar o unas gotas de edulcorante líquido: 1 cdita.

aceite de oliva: 1 cda.

Preparación

Cortamos muy fino las hierbas frescas. Tamizamos la harina. Batimos muy bien huevos con sal y azúcar. Añadimos kéfir (o yogur natural) a los huevos y mezclamos bien.

Luego añadimos harina, levadura y batimos otra vez. Agregamos las hierbas, queso rallado y aceite de oliva. Batimos un poco y cocinamos en una sartén antiadherente, vuelta y vuelta con unas gotas de aceite de oliva.


Preparación

