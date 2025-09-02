Recetas internacionales y cuchillos de chef en una colección única junto al Diario RÍO NEGRO

La pasión por la cocina tiene un nuevo motivo de entusiasmo. Desde hoy se encuentra disponible la primera entrega de la colección “Los indispensables del Chef”, una propuesta editorial que combina libros de Cocina Internacional con cuchillos de uso profesional. La iniciativa surge del trabajo conjunto entre la editorial Visor y el Diario RÍO NEGRO, y se consigue en todos los kioscos de la región.

Cada entrega tiene un valor de $14.990 e incluye un libro temático con recetas y secretos de distintas gastronomías del mundo, acompañado por un cuchillo diseñado especialmente para esa experiencia. La colección se compone de cuatro volúmenes, que se publican con frecuencia quincenal.

N° 1 – Cocina Española + Cuchillo Santoku (ya disponible).

(ya disponible). N° 2 – Cocina Italiana + Cuchillo Chef .

. N° 3 – Cocina Japonesa + Cuchillo Multiuso .

. N° 4 – Cocina Mexicana + Cuchilla Chica.

El primer número: un viaje a España con paella incluida

La apertura de la colección está dedicada a la Cocina Española, reconocida mundialmente por su diversidad de sabores, su tradición mediterránea y su emblemático plato: la paella. Este clásico, nacido en la Comunidad Valenciana, combina arroz, mariscos, verduras y carnes en una receta que conquistó paladares en todo el planeta.

Como parte de esta primera entrega, el libro propone una introducción a la cultura gastronómica española, con recetas tradicionales que van desde tapas hasta guisos regionales, y se acompaña de un cuchillo Santoku, ideal para cortar verduras, carnes y pescados con precisión.

Una colección para aprender y equipar la cocina

Con un total de cuatro volúmenes, la propuesta busca acercar a los lectores tanto a la cultura gastronómica de otros países como a las herramientas básicas de todo cocinero. Italia, Japón y México completan el recorrido internacional que tendrá su próxima entrega en 15 días, con el libro de Cocina Italiana acompañado por un cuchillo de Chef.

La combinación de recetarios temáticos y cuchillos convierte a esta colección en un material didáctico y práctico, pensado tanto para quienes recién se inician en la cocina como para los aficionados que disfrutan de experimentar en su hogar.

Dónde conseguirlos

Los ejemplares se pueden adquirir en kioscos de Río Negro y Neuquén, junto con la edición de Diario RÍO NEGRO o con tu canillita amigo.