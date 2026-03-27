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Yo Como

Rosca de Pascua casera y esponjosa: la pastelera Victoria Saldubehere nos comparte su receta

Aprendé cómo hacer esta delicia suave y súper rendidora. Te enseñamos el paso a paso para lograr una masa ideal con el toque clásico de la crema pastelera y cerezas.

Redacción

Por Redacción

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Yo Como

Rosca de Pascua casera y esponjosa: la pastelera Victoria Saldubehere nos comparte su receta

Aprendé cómo hacer esta delicia suave y súper rendidora. Te enseñamos el paso a paso para lograr una masa ideal con el toque clásico de la crema pastelera y cerezas.

Redacción

Por Redacción

Lista de Ingredientes

PARA LA MASA: --

harina 000: 350 gr

levadura seca: 8 gr

huevos: 2

miel: 2 cditas.

esencia de vainilla: 1 cdita.

azúcar: 70 gr

ralladura de limón: 1 unidad

manteca blanca: 100 gr

leche tibia: 100 cc

PARA LA CREMA PASTELERA: --

leche: 250 cc

huevo: 1

azúcar: 50 gr

almidón de maíz: 1 cda. colmada

esencia de vainilla: c/n

Preparación

Colocar, en forma de corona, la harina sobre la mesa junto con la levadura seca.

Aparte mezclar los huevos, la miel, la ralladura, esencia, azúcar y la leche. Colocar está mezcla en el centro de la corona de harina y comenzar a trabajar. Cuando se empieza a formar la masa incorporar la manteca pomada y seguir amasando hasta formar un bollo liso y suave. Dejar descansar en un bol tapado por 40 minutos o hasta que duplique su volumen.

Mientras tanto hacemos la crema pastelera. Ponemos a calentar la leche, aparte mezclamos los huevos con el azúcar y el almidón de maíz. Volcamos la leche caliente sobre la mezcla anterior y se vuelve al fuego. Batir con batidor de alambre hasta que hierva y espese. Saborizar con esencia de vainilla y dejar enfriar.

Ahora damos forma a la rosca haciendo un hueco en el centro de la masa. La podemos colocar sobre una placa enmantecada o en un molde de rosca de papel de 26 cm de diámetro. Dejamos levar al doble. Colocamos por encima, con manga o cuchara, la crema pastelera y espolvoreamos con azúcar.

Pintamos con huevo y llevamos a horno, pre calentado, a 180° C entre 20 y 25 minutos. Pasado ese tiempo, dejamos enfriar decoramos con cerezas, azúcar granulada e hilos de chocolate.


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