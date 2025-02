Salsas picantes de El Bolsón, una revolución de sabores

Desde El Bolsón, María Primavera elabora una línea de salsas picantes en conserva que se destacan por sus ingredientes frescos y de cercanía, algunos cultivados en su propia huerta y los demás adquiridos a productores de la región.

María Primavera en la Feria Regional El Bolsón

La historia comenzó cuando María, nacida y criada en El Bolsón, decide darle un giro a su vida después de años trabajando como artesana. Durante ese tiempo, hacía conservas caseras como una tradición familiar. “Siempre hice conservas para mí, para mi casa: dulces, chutneys, de todo”, recuerda María.

Sin embargo, fue la búsqueda de un producto que representara su lugar y su amor por lo picante lo que la llevó a crear su propia línea de salsas y hacer este trabajo como un emprendimiento. Así, con ajíes, hierbas y frutas finas nació Mary Pepper. “La idea de hacer salsas picantes con frutos finos fue una forma de rescatar la impronta de la comarca andina”, explica.

El concepto de sabor patagónico es fundamental para María, quien utiliza lo que la tierra local le ofrece. “La mayoría de los ingredientes que uso son de la zona. Las frambuesas, las frutillas, las grosellas, la rosa mosqueta, y las hierbas como el orégano y el tomillo, los cultivo en mi huerta. Todo lo que se puede producir acá, lo trato de usar”, afirma.

Los ajíes que utiliza provienen de diferentes localidades de Rio Negro, como General Roca o Cipolletti, pero las frutas finas y la verdura orgánica, como las zanahorias y los zucchinis, son de producción local.

La producción de estas salsas no se realiza en su hogar, sino que María utiliza una cocina comunitaria en el Centro Integrador Comunitario (CIC) de El Bolsón, lo que le permite cumplir con las normativas sanitarias y mantener un espacio profesional para la producción. “Es un lugar maravilloso, donde compartimos con otros productores locales. Esto ha sido clave para hacer crecer mi emprendimiento”, cuenta.

Donde adquirir las salsas picantes

Además de la Feria Regional El Bolsón, donde se puede encontrar su puesto, las salsas están disponibles en diferentes ciudades de la región, como en Bariloche, General Roca y San Martín de los Andes, principalmente en mercados de barrio y carnicerías. Si sos un amante del picante y estás en otra localidad o ciudad argentina, no importa. A través del instagram de Mary Pepper se pueden realizar pedidos. De acuerdo con María, los envíos se realizan a cualquier parte del país.

Apto para veganos y celiacos

Un dato importante para los celiacos: María destaca que sus productos son aptos para personas veganas y no contienen gluten. Esto le ha proporcionado tener un público muy diverso, que va desde los más carnívoros hasta los que no consumen carne. “La salsa picante no solo es rica para acompañar carne, también sirve para ensaladas, guacamole, o incluso como aderezo en sopas y guisos”, sugiere.

Salsa picante en carnes y platos vegetarianos

Las salsas picantes, sin dudas, le dan un toque diferenciado a los platos. Se pueden incorporar en una gran variedad de recetas, desde las más simples hasta las más elaboradas. Si sos amante de la carne, estas salsas son ideales para acompañar asados, parrilladas o carnes a la plancha, ya que su sabor picante y afrutado resalta el gusto de las proteínas. Además, combinan a la perfección con hamburguesas, hot dogs y carnes de cerdo, aportando un toque único y especial a cada bocado.

Pero las opciones no se limitan solo a las carnes. Las salsas frutales, como la de frambuesa con jalapeño, pueden darle una explosión de sabor a ensaladas y platos vegetarianos.

Planes para el futuro

Con esta variedad y su dedicación a lo local, María ha logrado conquistar a quienes buscan darle un sabor patagónico, picante y natural a sus comidas.

Según nos cuenta María, su visión a corto plazo es poder hacer una fábrica en su terreno en el cerro amigo, y así poder llegar a toda la Argentina. “Me gusta la idea de que la gente pueda venir a conocer la fábrica y comer o tomar algo rico, y por supuesto perfeccionarme en el rubro picante creando nuevas recetas”.

El emprendimiento de María es un reflejo de la creatividad y el amor por lo regional que caracteriza a muchos emprendedores del sur de Argentina. Un producto 100% patagónico.

Estos son los sabores de las salsas picantes

Los ajíes no solo aportan un sabor único, sino que también ofrecen beneficios para la salud.Incorporarlos en tu alimentación es una excelente manera de disfrutar de sus beneficios de forma deliciosa y natural. “Las salsas frutales son las que más se venden y además son muy representativas de la zona”, afirma María.

Mozqueta y arándanos jalapeño rojo,



Frambuesa frutilla serranos y jalapeños rojos,

Grosella menta jalapeño y serrano verde,

Serranos con cherry y grosellas,

Solo ajíes, sin fruta fina, para los amantes del picante (jalapeño rojo y jalapeño verde).

El consumo de ajíes en América Latina

El consumo de ajíes es una tradición profundamente arraigada en la gastronomía de América Latina, especialmente en países como México, Colombia, Argentina y Perú. No solo es clave para dar sabor a platos típicos, sino que también tiene un fuerte simbolismo cultural. En muchas regiones, el ají es considerado un alimento vital, utilizado tanto en la cocina como en celebraciones y rituales. Su versatilidad en salsas, guisos y salsas picantes refleja su importancia en la dieta local, y su consumo continúa siendo una forma de conectar con las raíces culinarias de la región.