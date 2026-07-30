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Yo Como

Scones en pocos minutos: el secreto para que queden suaves y esponjosos

En un abrir y cerrar de ojos tenés una elaboración deliciosa. La sugerencia es de @jimemonteverde.

Redacción

Por Redacción

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Scones en pocos minutos: el secreto para que queden suaves y esponjosos

En un abrir y cerrar de ojos tenés una elaboración deliciosa. La sugerencia es de @jimemonteverde.

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Lista de Ingredientes

harina leudante: 320 gr

azúcar: 100 gr

manteca: 100 gr

esencia de vainilla: 1 cdita.

ralladura y jugo de limón: 1

leche: 75 cc

huevo: 1

Preparación

En un bol colocar la harina junto con el azúcar, ralladura de limón, esencia de vainilla, huevo y manteca. Formar un arenado.

Por otro lado, mezclar la leche con el jugo de limón, se va a cortar y es lo que queremos lograr. Volcar la leche sobre el arenado y formar la masa, sin amasar. Pasar a la mesada con un poco de harina y estirar con la mano.

Cortar con cortante y colocar en una placa. Pintar con una mezcla de huevo y leche y espolvorear con azúcar. Horno, pre calentado, por 12 minutos a 180° C.


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