Scones en pocos minutos: el secreto para que queden suaves y esponjosos

Lista de Ingredientes harina leudante: 320 gr azúcar: 100 gr manteca: 100 gr esencia de vainilla: 1 cdita. ralladura y jugo de limón: 1 leche: 75 cc huevo: 1

Preparación

En un bol colocar la harina junto con el azúcar, ralladura de limón, esencia de vainilla, huevo y manteca. Formar un arenado.

Por otro lado, mezclar la leche con el jugo de limón, se va a cortar y es lo que queremos lograr. Volcar la leche sobre el arenado y formar la masa, sin amasar. Pasar a la mesada con un poco de harina y estirar con la mano.

Cortar con cortante y colocar en una placa. Pintar con una mezcla de huevo y leche y espolvorear con azúcar. Horno, pre calentado, por 12 minutos a 180° C.