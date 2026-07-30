Scones en pocos minutos: el secreto para que queden suaves y esponjosos
En un abrir y cerrar de ojos tenés una elaboración deliciosa. La sugerencia es de @jimemonteverde.
Scones en pocos minutos: el secreto para que queden suaves y esponjosos
En un abrir y cerrar de ojos tenés una elaboración deliciosa. La sugerencia es de @jimemonteverde.
Lista de Ingredientes
harina leudante: 320 gr
azúcar: 100 gr
manteca: 100 gr
esencia de vainilla: 1 cdita.
ralladura y jugo de limón: 1
leche: 75 cc
huevo: 1
Preparación
En un bol colocar la harina junto con el azúcar, ralladura de limón, esencia de vainilla, huevo y manteca. Formar un arenado.
Por otro lado, mezclar la leche con el jugo de limón, se va a cortar y es lo que queremos lograr. Volcar la leche sobre el arenado y formar la masa, sin amasar. Pasar a la mesada con un poco de harina y estirar con la mano.
Cortar con cortante y colocar en una placa. Pintar con una mezcla de huevo y leche y espolvorear con azúcar. Horno, pre calentado, por 12 minutos a 180° C.
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