Accidente aéreo en San Juan: cómo será el operativo rescate de las víctimas

El vehículo aéreo impactó en un sector de difícil acceso. Los rescatistas debieron esperar en un sector cercano hasta el amanecer para realizar el operativo (Foto: Marcos Carrizo)

El miércoles 29 de julio Siete personas murieron tras el accidente de un helicóptero en una zona de difícil acceso del Parque Provincial Ischigualasto, en la provincia de San Juan. Debido a las condiciones geográficas del sector, se puso en marcha el operativo de recuperación de los cuerpos.

La Policía de San Juan, el cuartel de Bomberos y el director de Defensa Civil local organizaron el plan de rescate de los restos. La labor se desarrollará junto a la Secretaría de Estado de Seguridad y Orden Público de San Juan.

El siniestro ocurrió en el Campo Caballo Anca, un predio fiscal de casi 64.000 hectáreas ubicado entre los departamentos sanjuaninos de Jáchal y Valle Fértil. Las características del terreno dificultaron el avance de los equipos que participaron del operativo.

La Agencia Federal de Emergencias, dependiente del ministerio de Seguridad, informó que las causas del accidente son materia de investigación. Una vez retirados los restos y al obtener información de la computadora del vehículo, se procederá a descubrir las causas del suceso.

Cómo será el operativo de rescate de las víctimas y los restos del helicóptero

El operativo de rescate de los siete tripulantes fallecidos fue planificado para comenzar a primera hora del jueves, a primera luz del día. A raíz de las extremas dificultades del terreno donde cayeron los restos de la aeronave, las autoridades provinciales anticiparon que las tareas demandarán varias horas de arduo trabajo sobre la zona.

Debido a la complejidad geográfica del lugar, los equipos de emergencia fueron trasladados durante la noche previa y debieron pasar la vigilia en un refugio en la montaña a la espera de la luz solar para iniciar las maniobras de evacuación.

El despliegue combinará el uso de vehículos terrestres y un extenso trayecto a pie. Las cuadrillas de rescate deben movilizarse en camionetas hasta donde el camino lo permite, para luego emprender una caminata estimada en al menos tres horas hasta alcanzar el punto exacto donde yacen los restos del helicóptero y las víctimas.

Una vez en el lugar del siniestro, el descenso y traslado de los cuerpos hacia los vehículos se realizará de la manera más cautelosa y pausada posible para garantizar la seguridad del personal rescatista. Posteriormente, las víctimas serán evacuadas por vía terrestre con destino final a la morgue judicial para los procedimientos correspondientes.

En paralelo a la evacuación, efectivos de la Policía de San Juan ejecutan peritajes en la zona bajo la instrucción del fiscal federal Francisco Maldonado y la Junta de Seguridad de Transporte de la Nación. Dado que la nave quedó destruida tras el impacto, los especialistas centran sus esfuerzos en resguardar la escena y recuperar el registrador de datos de vuelo para determinar las causas que originaron la tragedia.

Con información de Infobae