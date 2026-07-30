Horóscopo chino de Ludovica Squirru para hoy, jueves 30: cuál es la energía del día y qué conviene hacer

La reconocida astróloga Ludovica Squirru dio a conocer las energías que marcarán este jueves 30, una jornada influenciada por la Serpiente de Madera Yin, una combinación que invita a actuar con inteligencia, paciencia y estrategia.

Según el calendario oriental, cada día tiene una energía particular que influye en las decisiones, las relaciones y las actividades más convenientes para realizar.

La energía del jueves 30, según Ludovica Squirru

El día estará regido por la Serpiente de Madera Yin, una energía asociada con la reflexión, la planificación y la construcción de vínculos sólidos.

El Ki diario es 4, un número relacionado con el crecimiento, la comunicación y el desarrollo gradual de los proyectos.

En esta jornada, la energía entra en choque con el signo del Chancho (Cerdo), por lo que quienes pertenecen a ese animal del horóscopo chino podrían experimentar algunos obstáculos o imprevistos y deberán actuar con mayor prudencia.

En cambio, las mayores afinidades del día se presentan con los signos de:

Búfalo

Dragón

Caballo

Cabra

Gallo

Estos animales encontrarán un contexto más favorable para avanzar en proyectos, resolver conflictos o fortalecer relaciones personales.

Qué actividades favorece este jueves 30

De acuerdo con las recomendaciones de Ludovica Squirru, la energía de la Serpiente de Madera Yin resulta especialmente positiva para:

Casarse o comprometerse.

Realizar acciones solidarias o de servicio social.

Disfrutar de una jornada de spa o descanso.

Iniciar cirugías o tratamientos médicos (si ya estaban programados).

(si ya estaban programados). Comenzar una nueva disciplina o hábito saludable.

Construir, remodelar o realizar instalaciones de gas y electricidad.

Buscar un ascenso o promocionarse laboralmente.

Realizar excavaciones o tareas de movimiento de tierra.

Qué conviene evitar durante la jornada

La principal recomendación para este jueves es evitar los viajes, ya que la energía del día podría favorecer demoras, contratiempos o cambios inesperados en los desplazamientos.

Como suele señalar Ludovica Squirru, aprovechar la energía diaria del calendario chino no implica modificar completamente la rutina, sino elegir el mejor momento para determinadas actividades y actuar en sintonía con el ciclo energético de cada jornada.