Cerro Bayo: los looks que pisan fuerte en la nieve

La nieve tiene sus propios códigos y, esta temporada, las celebridades que eligieron Villa La Angostura para disfrutar de la montaña los llevan a escena. Entre jornadas de esquí, snowboard, paseos y encuentros al aire libre, los looks de Pampita, Juliana Awada, Marcela Kloosterboer, Benjamín Vicuña y su novia Anita Espasandín muestran que vestirse para el frío también puede ser una oportunidad para jugar con texturas, colores y estampados.

En Cerro Bayo, el clásico abrigo técnico sigue siendo protagonista, especialmente para pasar varias horas en la pista. Camperas impermeables, pantalones de nieve y primeras capas térmicas forman la base de cualquier conjunto pensado para esquiar. Pero también aparecen otras piezas que aportan una cuota más personal: sweaters tejidos, camperas acolchadas, prendas afelpadas y accesorios que se convierten en protagonistas.

El look perfecto

Esta temporada, los abrigos se llevan en tonos neutros, pero también aparecen opciones que se animan al color y a las combinaciones. El volumen continúa siendo clave, aunque comparte espacio con chaquetas más livianas y prendas de texturas cálidas que funcionan bien para el après-ski.

El secreto está en las capas. Una primera prenda térmica, un sweater o polar y un abrigo exterior permiten adaptarse a los cambios de temperatura sin perder comodidad. Para completar, gorros de lana, guantes, bufandas y antiparras suman funcionalidad y terminan de definir el look.

Estampados que se despegan del blanco

Entre las propuestas que más llaman la atención aparecen los motivos geométricos y los dibujos de inspiración nórdica. El clásico Fair Isle, con sus guardas y figuras repetidas, vuelve a ganar protagonismo en sweaters y prendas de abrigo, especialmente en combinaciones de crudo, marrón, terracota, bordó y verde.

Son estampados que funcionan especialmente bien en la montaña porque contrastan con el blanco del paisaje y, al mismo tiempo, pueden trasladarse fácilmente a la ciudad.

Pampita marca tendencia

Entre las figuras que disfrutaron de la temporada en Cerro Bayo, Pampita se destacó con un look que se corre del tradicional impermeable. Sobre una tabla de snowboard y con la cordillera de fondo, eligió una campera afelpada en tono crudo, con cierre frontal y estampado Fair Isle en marrón y terracota.

La textura suave y la guarda geométrica convierten a la prenda en el punto central del conjunto. Una elección ideal para un día de sol en la nieve o para el après-ski, cuando el abrigo adquiere un papel más protagonista.

Además, es una de esas prendas que no quedan limitadas a la montaña: con jeans y botas, joggers o pantalones amplios puede convertirse en una pieza cotidiana para los días fríos.