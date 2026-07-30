La Patagonia bajo un nuevo temporal: viento con ráfagas de 80 km/h en el Alto Valle y nieve en la cordillera, ¿qué pasa con la lluvia?

La inestabilidad extrema predominará este jueves en el norte patagónico. Un frente de ráfagas intensas avanza desde la cordillera hacia el mar, lo que obligará a extremar las precauciones tanto en rutas como en zonas urbanas.

Según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), en la zona cordillerana se prevé otro día de nevadas persistentes, acompañadas esta vez por intensas precipitaciones. Por su parte, el Alto Valle, si bien no se encuentra bajo alerta, experimentará el retorno del viento y la probabilidad de algunas lluvias.

El pronóstico del tiempo para el Alto Valle y la cordillera

El detalle del pronóstico para la ciudad de Neuquén y Roca, ambas en el Alto Valle, es el siguiente:

General Roca:

Mañana: Lluvias aisladas con un 40 – 70% de probabilidad de precipitación. La temperatura registrará 3°C con vientos de 23 – 31 km/h y ráfagas de 51 – 59 km/h.

Tarde: El cielo estará parcialmente nublado con una probabilidad de precipitación de 0 – 10%. La temperatura alcanzará los 10°C con vientos de 32 – 41 km/h y ráfagas de 51 – 59 km/h.

Noche: El cielo estará mayormente nublado con un 0% de probabilidad de precipitación. La temperatura será de 9°C con vientos de 23 – 31 km/h y ráfagas de 60 – 69 km/h.

Neuquén:

Mañana: Lluvias aisladas con un 40 – 70% de probabilidad de precipitación. Se registrará una temperatura de 3°C con vientos de 23 – 31 km/h y ráfagas de 51 – 59 km/h.

Tarde: El cielo estará parcialmente nublado con una probabilidad de precipitación de 0 – 10%. La temperatura máxima llegará a los 10°C con vientos de 32 – 41 km/h y ráfagas de 60 – 69 km/h.

Noche: El cielo estará mayormente nublado con una probabilidad de precipitación de 0 – 10%. La temperatura será de 9°C con vientos de 23 – 31 km/h y ráfagas de 70 – 78 km/h.

El detalle del pronóstico para la ciudad de Bariloche y Villa La Angostura, como referentes de la cordillera, es:

Bariloche:

Mañana: Nevadas con un 70 – 100% de probabilidad de precipitación. La temperatura registrará -1°C con vientos de 7 – 12 km/h y ráfagas de 42 – 50 km/h.

Tarde: Lluvias fuertes con una probabilidad de precipitación de 40 – 70%. La temperatura alcanzará los 4°C con vientos de 23 – 31 km/h y ráfagas de 42 – 50 km/h.

Noche: Lluvias y nevadas con una probabilidad de precipitación de 40 – 70%. La temperatura será de 3°C con vientos de 23 – 31 km/h.