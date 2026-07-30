Causa AFA en Estados Unidos: buscan postergar la declaración del primer testigo para preservar el secreto ante el Gran Jurado

El frente judicial que investiga la administración financiera de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en Estados Unidos atraviesa un momento determinante en los tribunales de Florida. La Justicia norteamericana citó para este jueves a las 9 de la mañana a un testigo clave para declarar ante un Gran Jurado (grand jury) en el edificio Wilkie D. Ferguson Jr. de Miami.

Sin embargo, en las últimas horas se intensificaron las gestiones entre la Fiscalía Federal y la defensa del convocado para diferir la cita. La intención de ambas partes es reprogramar la comparecencia a fin de mantener el estricto carácter confidencial de la causa y evitar el impacto mediático en las inmediaciones de la Corte.

Según detalló el periodista Nicolás Pizzi en La Nación, las miradas apuntan al gerente de Marketing y área Comercial de la entidad, Leandro Petersen, como el posible testigo convocado por el fiscal Michael Berger, aunque la información no fue confirmada oficialmente y desde su entorno desmintieron la citación afirmando que el ejecutivo se encuentra en Buenos Aires para encabezar el Sponsor Day en Ezeiza.

La estrategia para evitar el Gran Jurado y la sombra de los 300 millones de dólares

La citación ante el tribunal reviste una importancia central para la investigación encabezada por el FBI y el Departamento de Justicia. De acuerdo con lo publicado por La Nación, la alternativa que negocian los abogados busca que el testigo pueda declarar directamente bajo juramento ante el fiscal, sin ingresar de forma presencial al Gran Jurado, para luego volcar su testimonio al expediente reservado.

El foco de la pesquisa está puesto en la firma TourProdEnter LLC, creada en 2021 por el productor teatral Javier Faroni y su esposa Erica Gillette, la cual llegó a administrar cerca de USD 300 millones provenientes de acuerdos internacionales con marcas globales, sponsoreos y derechos de la Selección.

Los puntos clave bajo análisis judicial:

Bancos involucrados: operaciones por cuentas en Citibank, JP Morgan, Bank of America, Synovus y PNC Bank, circuito que otorgó jurisdicción federal a los EE. UU.

operaciones por cuentas en Citibank, JP Morgan, Bank of America, Synovus y PNC Bank, circuito que otorgó jurisdicción federal a los EE. UU. Delitos en evaluación: se analizan presuntas maniobras de lavado de activos, fraude bancario y fraude electrónico (wire fraud), aunque por el momento no se formalizaron imputaciones penales.

se analizan presuntas maniobras de (wire fraud), aunque por el momento no se formalizaron imputaciones penales. Empresas pantalla y triangulación: la investigación busca determinar el destino de US$ 57 millones remitidos a sociedades sospechadas de actuar como intermediarias sin actividad comercial real.

la investigación busca determinar el destino de remitidos a sociedades sospechadas de actuar como intermediarias sin actividad comercial real. Documentación requerida: la orden judicial exige presentar todos los registros, chats y papeles vinculados a Claudio «Chiqui» Tapia, Pablo Toviggino, Javier Faroni y el dirigente Diego Lucero.

La vía Tofoni y los otros nombres en la mira de Miami

El caso tomó impulso definitivo a fines de 2025 mediante las acciones legales del empresario Guillermo Tofoni, quien obtuvo la apertura de registros bancarios (discoveries) en Delaware y Georgia para respaldar su denuncia ante las autoridades federales.

Tal como reportó La Nación, en los pasillos de los tribunales estadounidenses también circularon otros nombres de relevancia que podrían ser convocados en esta etapa procesal. Entre ellos figuran Juan Pablo Beacon, excolaborador de la tesorería de la AFA, y Alexandre Dreyfus, CEO de la firma Socios.com.

El procedimiento del Gran Jurado constituye el paso formal más relevante desde el inicio de la investigación hace diez meses: este órgano colegiado es el encargado de examinar los testimonios y las pruebas documentales presentadas por los fiscales para evaluar si existe «causa probable» (probable cause) y emitir, eventualmente, una acusación penal formal (indictment).