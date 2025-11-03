SUSCRIBITE
Sin mayonesa ni grasa: cómo hacer vitel toné saludable y bajo en calorías para Navidad 2025 

El vitel toné es un clásico de la Navidad, pero la versión tradicional puede llevar mucha mayonesa o crema, lo que lo hace pesado y calórico. Por eso, cada vez más personas buscan alternativas que mantengan el sabor característico del plato, pero con menos grasas y calorías. 

La clave está en reemplazar la mayonesa y la crema por opciones más ligeras, como yogur natural o puré de palta, al lograr así una salsa cremosa y sabrosa sin sobrecargar de calorías. Además, podés usar mostaza, limón y hierbas frescas para potenciar el sabor y mantener la textura tradicional del vitel toné. 

De esta manera, conseguís un vitel toné más ligero, fácil de digerir y perfecto para disfrutar en Navidad sin culpa. Acá, te dejamos el paso a paso para que lo prepares en casa. 

Cómo hacer la versión más liviana de vitel toné, paso a paso 

Ingredientes: 

  • 1 peceto cocido en rodajas finas 
  • 1 lata de atún en agua, escurrido 
  • 1 taza de yogur natural sin azúcar 
  • 1 cucharadita de mostaza suave 
  • 1 cucharada de alcaparras 
  • Jugo de ½ limón 
  • Sal y pimienta a gusto 

Preparación: 

  • Colocar en una licuadora o mixer el atún, el yogur, la mostaza, el jugo de limón y la mitad de las alcaparras. 
  • Procesar hasta obtener una salsa. 
  • Condimentar con sal y pimienta y ajustar la acidez si es necesario. 
  • Disponer las rodajas de carne en una fuente y cubrir con la mezcla. 
  • Decorar con el resto de las alcaparras y llevar a la heladera hasta el momento de servir. 

