Cómo hacer budín navideño casero, fácil, rápido y sin TACC 

Este budín navideño sin TACC, húmedo y aromático es ideal para regalar o compartir en familia.

Budín navideño casero.

Con la llegada de diciembre, empiezan a aparecer los aromas clásicos de la Navidad: frutas secas, ralladura de naranja y vainilla. Y uno de los protagonistas de la mesa dulce es, sin dudas, el budín navideño

Esta versión sin TACC es ideal para quienes buscan una opción más liviana o no pueden consumir gluten, pero sin renunciar al sabor ni a la textura esponjosa que caracteriza a este clásico de las Fiestas. 

Cómo hacer budín navideño casero: paso a paso

Ingredientes: 

  • 3 huevos 
  • 1 taza de azúcar (puede ser mascabo o común) 
  • ½ taza de aceite neutro (girasol o maíz) 
  • ½ taza de jugo de naranja natural 
  • Ralladura de 1 naranja 
  • 2 tazas de harina sin TACC (mezcla apta para repostería) 
  • 1 cucharada de polvo de hornear sin gluten 
  • ½ taza de frutas secas o confitadas (nueces, almendras, pasas, etc.) 
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla 

Preparación: 

  1. Batir los huevos con el azúcar hasta que la mezcla quede espumosa. 
  1. Incorporar el aceite, el jugo y la ralladura de naranja
  1. Agregar la harina sin TACC y el polvo de hornear, mezclando de forma envolvente hasta obtener una masa suave. 
  1. Sumar las frutas secas o confitadas previamente enharinadas para que no se hundan. 
  1. Volcar la mezcla en un molde para budín enmantecado o con papel manteca. 
  1. Hornear a 180°C durante 35 a 40 minutos, o hasta que al insertar un palillo, salga seco. 
  1. Dejar enfriar y decorar con azúcar impalpable o un glaseado liviano. 

Podés reemplazar el jugo de naranja por leche vegetal y sumar una cucharadita de canela o jengibre en polvo para darle un toque especiado más festivo. 


