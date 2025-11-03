Cómo hacer budín navideño casero, fácil, rápido y sin TACC
Este budín navideño sin TACC, húmedo y aromático es ideal para regalar o compartir en familia.
Con la llegada de diciembre, empiezan a aparecer los aromas clásicos de la Navidad: frutas secas, ralladura de naranja y vainilla. Y uno de los protagonistas de la mesa dulce es, sin dudas, el budín navideño.
Esta versión sin TACC es ideal para quienes buscan una opción más liviana o no pueden consumir gluten, pero sin renunciar al sabor ni a la textura esponjosa que caracteriza a este clásico de las Fiestas.
Cómo hacer budín navideño casero: paso a paso
Ingredientes:
- 3 huevos
- 1 taza de azúcar (puede ser mascabo o común)
- ½ taza de aceite neutro (girasol o maíz)
- ½ taza de jugo de naranja natural
- Ralladura de 1 naranja
- 2 tazas de harina sin TACC (mezcla apta para repostería)
- 1 cucharada de polvo de hornear sin gluten
- ½ taza de frutas secas o confitadas (nueces, almendras, pasas, etc.)
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
Preparación:
- Batir los huevos con el azúcar hasta que la mezcla quede espumosa.
- Incorporar el aceite, el jugo y la ralladura de naranja.
- Agregar la harina sin TACC y el polvo de hornear, mezclando de forma envolvente hasta obtener una masa suave.
- Sumar las frutas secas o confitadas previamente enharinadas para que no se hundan.
- Volcar la mezcla en un molde para budín enmantecado o con papel manteca.
- Hornear a 180°C durante 35 a 40 minutos, o hasta que al insertar un palillo, salga seco.
- Dejar enfriar y decorar con azúcar impalpable o un glaseado liviano.
Podés reemplazar el jugo de naranja por leche vegetal y sumar una cucharadita de canela o jengibre en polvo para darle un toque especiado más festivo.
Comentarios