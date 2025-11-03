Día del Sándwich: tres variedades fáciles y deliciosas para preparar en casa
En el Día del Sándwich, dos panes y una buena idea pueden convertirse en un plato digno de festejo.
Cada 3 de noviembre se celebra el Día del Sándwich, una fecha ideal para rendir homenaje a uno de los platos más versátiles y queridos del mundo. Desde la clásica combinación de jamón y queso hasta las versiones gourmet con ingredientes frescos, el sándwich sigue siendo el rey de las comidas rápidas.
Para celebrarlo, te compartimos tres recetas simples y deliciosas que podés preparar en casa, con ingredientes fáciles de conseguir y un toque especial para cada gusto.
Tres variedades de sandwich fáciles y deliciosas para preparar en casa
1. Sándwich proteico de atún y yogur griego
Ideal para quienes buscan una opción saludable y rica en proteínas. Ingredientes: una lata de atún, dos cucharadas de yogur griego, un huevo duro picado, sal, pimienta, hojas de lechuga y zanahoria rallada. Preparación: mezclá todos los ingredientes y colocá la mezcla entre dos panes integrales tostados. Es cremoso, liviano y perfecto para después del gimnasio.
2. Sándwich caprese con pesto
Una versión vegetariana llena de color y sabor. Ingredientes: rodajas de tomate, hojas de albahaca fresca, queso mozzarella y una cucharada de pesto casero o comercial. Preparación: colocá los ingredientes sobre pan ciabatta o baguette, calentá unos minutos en la sartén o sandwichera, y disfrutá una combinación fresca y mediterránea.
3. Sándwich criollo de pollo grillado
Perfecto para los fanáticos de la cocina casera con toque argentino. Ingredientes: pechuga de pollo a la plancha, rodajas de tomate, cebolla morada, lechuga y una cucharada de chimichurri o mayonesa casera. Preparación: armá el sándwich en pan de campo o pan pita y acompañá con batatas al horno o chips de zanahoria.
Cómo acompañar estos sandwichs
Podés sumar limonadas naturales, jugos verdes o agua saborizada para hacer de tu sándwich una comida completa y equilibrada.
El Día del Sándwich es una excusa perfecta para experimentar en la cocina, combinar sabores y redescubrir lo simple: dos panes y una buena idea pueden convertirse en un plato digno de festejo.
